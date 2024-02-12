Жители Гегаркуникской области выступили против реорганизации паспортной службы

12 февраля 2024, 13:00

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Жители Вардениса и сел Гегаркуникской области Армении перекрыли автотрассу, потребовав не допустить закрытия отделений паспортной службы в местных общинах.

Сегодня утром жители Вардениса и соседних сел Гегаркуникской области перекрыли дорогу в город в знак протеста против закрытия паспортного отделения, сообщает сегодня News.am.

Протестующие указали, что решение властей закрыть офис паспортно-визового управления Вардениса осложнит жизнь местных жителей.

Паспортные службы общин Варденис и Чамбарак в рамках реформы планируется закрыть, а все паспортные службы Гегаркуникской области - присоединить к паспортной службе общины Мартуни, пишет издание.

Представители учреждений, расположенных в Варденисе, собрали подписи в поддержку работы паспортного отделения и планируют передать их в аппарат губернатора.

В акции принял участие и мэр Вардениса Агарон Хачатрян. Позднее акция была завершена, протестующие разблокировали дорогу.

Публикация издания проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно по меньшей мере несколько десятков мужчин разного возраста, собравшихся на проезжей части автотрассы.

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