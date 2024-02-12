12 февраля 2024, 03:41
Режим повышенной готовности введен на 23 территориях Ростовской области
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Из-за последствий непогоды в семи городах и 16 районах Ростовской области введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Василий Голубев.
Правительство Ростовской области провело внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и ввело режим повышенной готовности на 23 территории региона.
О введении режима повышенной готовности сообщил вечером 11 февраля в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, режим введен с 21.00 мск 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах области. "Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений", - добавил губернатор.
Также ранее он сообщил, что водоснабжение к вечеру 11 февраля "в основном" восстановлено в Гуково, Зверево, Усть-Донецком, Октябрьском и Волгодонском районах, частично без воды остаются жители Цимлянского, Белокалитвинского, Дубовского районов, Шахт, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска.
Прокомментировало ситуацию в Ростовской области и Минэнерго России. В телеграм-канале ведомства сообщается, что к вечеру 11 февраля без электроснабжения остаются 180 тысяч потребителей в регионе.
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Автор: "Кавказский узел"