12 февраля 2024, 03:41

Режим повышенной готовности введен на 23 территориях Ростовской области

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Из-за последствий непогоды в семи городах и 16 районах Ростовской области введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Василий Голубев.

Правительство Ростовской области провело внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и ввело режим повышенной готовности на 23 территории региона.

О введении режима повышенной готовности сообщил вечером 11 февраля в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, режим введен с 21.00 мск 11 февраля в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах области. "Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений", - добавил губернатор.

Также ранее он сообщил, что водоснабжение к вечеру 11 февраля "в основном" восстановлено в Гуково, Зверево, Усть-Донецком, Октябрьском и Волгодонском районах, частично без воды остаются жители Цимлянского, Белокалитвинского, Дубовского районов, Шахт, Каменска-Шахтинского и Новошахтинска.

Прокомментировало ситуацию в Ростовской области и Минэнерго России. В телеграм-канале ведомства сообщается, что к вечеру 11 февраля без электроснабжения остаются 180 тысяч потребителей в регионе.

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"Ограничения введены на трех дорогах Ростовской области из-за непогоды", "Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений", "Автомобилисты назвали отсутствие топлива главной проблемой в пробке на трассе "Дон".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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