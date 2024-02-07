Затопление. Фото: Общественное телевидение Грузии

07 февраля 2024, 13:22

Дома жителей Хашури подтоплены после дождей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В грузинском городе Хашури после обильных дождей затоплены дороги, дворы и первые этажи домов, пожаловались местные жители. Специалисты направлены для откачки воды, отчиталась мэрия.

После обильных осадков в городе Хашури затоплены дороги, первые этажи жилых домов, дворы и приусадебные участки. Также затоплена территория городского рынка, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Особенно тяжелая ситуация на улицах Имерети, Ломури и Кипиани, где вода зашла на первые этажи домов, рассказали в телесюжете местные жители.

На месте работают представители спасательной службы, ведутся работы по откачке воды, сообщила мэрия. "Была мобилизована техника и велись работы по устранению проблем, вызванных наводнением, но непрекращающиеся дожди помешали ходу работ", - привел сообщение мэрии телеканал.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хашури слабый дождь при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 8 февраля осадки усилятся, температура воздуха понизится до +2 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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