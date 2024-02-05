Акционеры предприятия в Баку опротестовали снижение дивидендов

05 февраля 2024, 19:44

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Руководство табачной компании более чем в 100 раз снизило размер дивидендов бывшим работникам, заявили участники акции протеста в Баку и потребовали выплатить предусмотренные договором суммы.

Сегодня 25 акционеров компании Baku International Tobacco Asc собрались у здания компании - бывшего советского табачного комбината - с требованием выплатить им дивиденды, положенные за 25 лет работы предприятия, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комбинат был приватизирован в 1999 году, и часть акций была передана коллективу предприятия с условием выплаты акционерам ежегодно 15% от прибыли компании. Но с тех пор акционеры, бывшие работники компании, получали по 10 манат в год, тогда как с каждым годом производство на комбинате растет, и увеличивается рыночная цена табачной продукции, заявили, в частности, на акции протеста Ханым Гусейнова и Турия Рагимой.

"Мы были работниками компании, владельцами акций. Постепенно под различными предлогами нас уволили, никто из участников акции на комбинате не работает. Руководство постоянно предлагает продать акции по 5 тысяч манат за каждую, многие согласились с предложенной суммой и продали свои акции, но 230 человек не согласны, требуем дивиденды", - сказал на акции протеста акционер Вараз Мурадов.

Участница акции Хейранса Эйвазова подчеркнула, что с 1999 года на собраниях акционеров руководители, объясняя это решением коллектива, снизили договорную выплату размера дивиденда с 15% до 0,1% от прибыли компании. По ее словам, с такой суммой акционеры не согласны, а некоторые признались в том, что подписали акты собрания, не зная о написанном в них. "Требуем выйти к нам и прояснить, на каком основании наша доля уменьшена до 0,1%", - сказала она.

По словам акционеров, они обращались к президенту Ильхаму Алиеву, к омбудсмену и в кабинет министров. В правительстве им предложили обращаться в Минэкономики, а там отвечают, что проблема табачного комбината не входит в компетенцию министерства.

Акционеры обращались в суд, который вынес решение в пользу истцов, но руководство комбината отказывается выполнить решение суда и не выплачивает дивиденды в полном объеме, заявили протестующие.

К участникам акции вышел заместитель начальника службы безопасности, заявивший, что выполняет поручение руководства, которое обещает выплатить всем акционерам 300 тысяч манат при условии, что на этом конфликт прекратится. Он сказал, что номинальная стоимость одной акции равняется 20 манатам. Но, как заявили акционеры, с учетом числа участников акции (25 человек) на каждого придется немногим больше 1000 манат, что "на порядки меньше" требуемой ими суммы.

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