Сочинцы пожаловались на регулярные отключения электроэнергии

05 февраля 2024, 04:43

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В Завокзальном районе Сочи едва ли не каждый день на несколько часов отключают электроэнергию, пожаловались местные жители. По их мнению, это связано с застройкой района многоэтажками, которые подключены к старым энергосетям.

3 и 4 февраля жители некоторых домов в Завокзальном микрорайоне Сочи, где проживает порядка 30 тысяч человек, оказался без света в очередной раз. На три-четыре часа без предупреждения были обесточены улицы Туапсинская, Невская, Волгоградская, Севастопольская, Пионерская, Параллельная, Тоннельная, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

По словам Владислава Ильина, такие отключения без предупреждений уже стали "нормой". «Без предупреждения выключают, без предупреждения включают. Когда выключают, то все начинают звонить на горячую линию города или электросетей и поэтому, наверное, там всегда занято. Или просто не берут трубку, дозвониться туда не так-то просто. Когда дозваниваешься, то говорят, что какие-то «плановые работы» или «аварийные работы». Что именно делается или что сломалось - конкретных ответов не дают», - рассказал он.

По его словам, 4 февраля у него не было света три часа, холодильник за это время "потек", а телевизор из-за скачков напряжения сгорел еще в прошлом году.

Жительница улицы Севастопольской Тамара Васильева, живущая в доме 50-го года постройки, также пожаловалась на «частые отключения» электроэнергии. «Вчера (3 февраля) "вырубали" свет на три часа, сегодня (4 февраля) - на два. Кому жаловаться - неизвестно. Отключения происходят регулярно. И, главное, даже не считают нужным сообщать, когда и на сколько электросети отключают нас от энергоснабжения, и это не может не раздражать. Отключают в самый пик потребностей в электроэнергии, происходит это обычно вечером, когда люди возвращаются с работы. Ни еду не приготовить, ни телевизор не посмотреть», - возмущается она и добавляет, что в доме также часто отключают воду и свет.

«4 февраля не было света на улице Невская. Не знаю, во всех домах или нет, но в нашем доме не было. Сначала я думала, что это в моей квартире полетела проводка, но потом спросила соседей, они подтвердили, что света нет во всем доме. Не было света где-то час, потом неожиданно дали, как и отключили. Никто из нас уже и не звонит никуда, потому что привыкли, что отключают и звонить бесполезно», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Светлова.

Житель улицы Параллельная Геннадий Попов, проживающий в пятиэтажке, также пожаловался, что отключения стали регулярными. «В основном, утром и вечером. В часы пик. Это не может не раздражать. Надоело жить со свечками, как при царе Горохе. Проблемы у нас начались в Олимпиаду. Знаю, что они по всему городу, не только в нашем Завокзальном районе. Но там, где строили олимпийские объекты и новострои местным, жителям особенно тяжко. А подобные стройки везде. Это с 2007 года, когда началось строительство двухярусных дорог и разных высоток. Все посадили на наши сети. Они не выдерживают такой нагрузки», - считает он.

В качестве примера он привел ЖК "Остров мечты", построенный и заселенный в 2013 году. По словам Попова, раньше на месте комплекса была промзона, для которой не требовалось столько электроэнергии.

Жительница пятиэтажки на улице Тоннельная Вера Семенова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проблемы с подачей электроэнергии начались после того, как рядом построили 13-этажный ЖК "Сокол", состоящий из нескольких домов. При этом, по ее словам, раньше на этом участке была зеленая зона общего пользования. «Власти, выдав разрешение на стройку этих монстров, лишили нас зеленой зоны, покоя, вида, проезжей части и нормального функционирования сетей ЖКХ. После заселения этих домов у нас стал регулярно пропадать свет, вода, тепло», - сказала она.

Жители дома 12 на улице Тоннельной в Сочи пожаловались на регулярные отключения света. Сообщение об этом они прислали на sms-сервис "Кавказского узла" 21 января. "У нас в Завокзальном районе стали часто происходить отключения света. Доходит даже до двух раз в день", - написал автор сообщения. По его словам, обращения к властями не помогают в разъяснении ситуации. "Не сообщается о причинах, их устранении и, самое главное, о решении по этой ситуации. У нас ул. Тоннельная, д.12 электрические плиты, лифт. Были случаи, что люди застревали в лифте. Сети старый, много новых домов, объем потребляемой электроэнергии возрос. А о будущем никто не думал из городских властей, когда давали разрешения на новые строительства", - посетовал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения, жительница дома Татьяна Кулешова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, к примеру, 3 февраля свет отключали на три часа. "Очень хотелось есть. У нас только электроплиты, газа нет. Ни приготовить пищу, ни постирать. Холодильники без электроэнергии оттаивают. Писали письма многократно. Ответов никаких нет вообще. Только когда пишем сообщения в телеграм-канал администрации, отвечают, что надо обращаться в электросети. А в электросетях ответ один: «Плановые отключения или профилактические работы. Хотелось бы знать, что включают в себя эти работы и откуда поступает электроэнергия в новострои», - сказала она.

Жительница дома Ольга рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что однажды из-за отключения света застряла в лифте и сидела там три часа. Она живет на 12 этаже, но вынуждена ходить домой пешком, чтобы не вновь не застрять в лифте. Работу электросетей она назвала "отвратительной", а ответственные органы бездействуют. «Мы писали, жаловались с 2013 года, а толку?» - задается она вопросом.

Другие опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители дома считают, что регулярные отключения света связаны с застройкой микрорайона многоэтажками, которые подключены к существующим мощностям, не выдерживающим повышение нагрузок.

Данную версию подтвердил на условиях анонимности один из сотрудников электросетей, который представился Сергеем. «Сети изношены. Если раньше, в СССР сначала прокладывали сети и затем строили дома на заявленные мощности, то теперь, наоборот, сначала строят дома, а потом ищут, к кому их подключить. Ведь прокладка сетей - это самое дорогое при строительстве. Все новострои Сочи, которые находятся внутри построенного ранее по закону города, «подсажены» на сети «старого города». Отключения происходят потому, что на весь город не хватает имеющихся мощностей, поэтому отключают целые микрорайоны. Не предупреждают, потому что тогда будет очевидно, что регулярно нарушаются права потребителей. Однако, некоторые объявления делаются в "Телеграм", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если посмотреть эти объявления, то становится понятно, что люди зачастую вынуждены по 12 часов сидеть без света. "Под это дело идет пояснение: «В связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на энергооборудовании будет произведено кратковременное ограничение подачи электроэнергии на ниже перечисленных улицах в течение нескольких часов из указанного временного периода». Но какое же это кратковременное отключение на 12 часов? И какие плановые работы могут быть? Об этом вам никто не расскажет, потому что их просто нет, а есть экономия электроэнергии», - пояснил сотрудник электросетей.

Корреспондент "Кавказского узла" попросила прокомментировать ситуацию с отключениями света в Завокзальном микрорайоне, в частности, в доме 12 по улице Тоннельной, помощника директора по связям с общественностью Сочинского филиала "Россети Кубань" Ирину Сальникову. «Специалисты фиксировали технологические нарушения в работе кабельной линии на балансе Сочинских электрических сетей. Бригады оперативно приступали и восстанавливали электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки в течение двух часов. Также было зафиксировано нарушение электроснабжения, которое связано с повреждением оборудования потребительской (абонентской) ЛЭП, которая входит в транзит сетей питания электроэнергией данного дома. На данный момент электроснабжение восстановлено. Также отметим, что уровень мощности на данном объекте - достаточный. Нарушений электроснабжения в этой связи не фиксировалось», - сообщила она.

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