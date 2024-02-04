04 февраля 2024, 23:49

Активисты левых движений в Ростове-на-Дону потребовали увеличить финансирование науки

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Пикеты с требованием увеличить финансирование науки прошли в центре Ростова-на-Дону.

Акция прошла в виде одиночных пикетов. Молодые люди стояли с плакатами «Без науки возможно движение, но только на четвереньках».

По словам активистов, пикет вызвал интерес представителей Южного федерального университета — они предложили провести круглый стол или дискуссию об этой проблеме, сообщил сегодня телеграм-канал Activatica.

Изначально активисты собирались провести массовый пикет. Акцию планировалось провести напротив главного корпуса ЮФУ на Большой Садовой. Однако администрация Кировского района, заявила, что якобы кто-то ранее заявил пикет на тоже место и тоже время, а потому отправили комсомольцев "с глаз долой" к "черту на кулички". При этом в день проведения акции никаких других мероприятий на месте, где заявлялись активисты, не проводилось, говорится в паблике «ЛКСМ РФ Ростов-на-Дону».

Комсомольцы и коммунисты Ростова-на-Дону продолжат акции в поддержку увеличения бюджета для российской науки, выделить на фундаментальные исследования  в 2024 году 0,26 % ВВП (415 миллиардов рублей), в 2026 году – 0,44 % ВВП (800 миллиардов рублей), говорится в публикации.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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