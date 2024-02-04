04 февраля 2024, 20:52

Комментарий шестилетней давности дал повод для уголовного дела против краснодарца

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На жителя Краснодара заведено уголовное дело за комментарий в соцсети, который он оставил в 2018 году об убийстве главы ДНР Александра Захарченко.

Против 59-летнего жителя Краснодара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Поводом стал комментарий «ВКонтакте», который мужчина оставил в 2018 году. В нем он высказался об убийстве главы ДНР Захарченко, информирует телеграм-канал ASTRA.

Мужчине грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он умер в больнице, куда его доставили с ранением. После взрыва в здании кафе начался пожар. Помимо Захарченко погиб его телохранитель, пострадали еще двенадцать человек. Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом, информирует РБК.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 февраля 2024, 21:51

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