Жители дагестанского села пожаловались на длительное отсутствие воды

03 февраля 2024, 23:57

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Длительное отсутствие воды в селе Батлаич Хунзахского района вынуждает жителей покупать воду или ездить за ней, особенно тяжело приходится пожилым людям, пожаловались сельчане. Районные власти отчитались об организации подвоза воды.

Вода в селе отсутствует каждую зиму, пожаловались местные жители. "Вот уже третий год подряд в селе Батлаич Хунзахского района, с декабря по апрель, не бывает воды. Вообще. Набираем воду в соседних сёлах. Глава сельсовета начинает ремонт труб зимой. Для этого с водохранилища закрывают воду. И при минусовой температуре весь водопровод до весны замерзает", - говорится в обращении жителей села, которое 30 января разместил "Черновик".

Житель села Батлаич Расул подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в зимнее время в селе отсутствует вода. "Администрация района и села в этом направлении плохо работает. Трубы уже старые, их не меняли много лет. Была какая-то программа "Чистая вода", отрапортовали, что провели воду. Но до нас эта вода не дошла", - говорит мужчина.

О том, что проблема водоснабжение в селе Батлаич решена, ранее отчитался на совещании с главой региона глава Минстроя Артур Сулейманов (уволился с должности в декабре 2023 года - прим. "Кавказского узла"). "В 2022 году построено четыре объекта в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", в том числе водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района", - указано в сообщении в телеграм-канале администрации главы Дагестана 13 февраля 2023 года.

Расул сообщил, что по его сведениям, подрядчик данного проекта всю предварительную работу выполнил, и обращался к главам района и села, чтобы определили источник, откуда подавать воду. Так как этот вопрос не был решен, всю работу по реализации федерального проекта приостановили.

Житель села Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за причине ветхих труб водоснабжение села отсутствует. Он уточнил, что подача воды в село осуществляется по металлическим трубам, проложенным над землей, которые в зимнее время замерзают. "Приходится покупать воду, или ездить в соседние села, Арани и другие, за водой. Вот так и живём уже с декабря. Это просто издевательство над жителями села. А те, которые не могут сами ехать за водой, представьте, в каком состоянии они находятся", - говорит житель села.

В селе есть школа, фельдшерско-акушерский пункт, их сотрудникам приходится самостоятельно пополнять запасы воды для собственных нужд, добавил он.

Житель села Шамиль рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что трубы, подающие воду в село, находятся поверх земли, от мороза в зимнее время они часто лопаются.

"В селе проживают, в основном, взрослые люди, они страдают от отсутствия воды. Воду в бочках привозят из соседних сел, жители поставили накопители воды. Молодежь помогает пожилым пополнить запасы воды. В свое время жители села предлагали установить полиэтиленовые трубы, которые не замерзают зимой, но власти села не согласились», - рассказал он.

Жителям села Батлаич организован подвоз воды для нужд населения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Хунзахского района. "Подводящий водопровод в село Батлаич, проведенный надземным путем, замерз. Главе сельского поселения даны рекомендации о проведении трубопровода подземным путем. До улучшения погодных условий данный вопрос будет рассмотрен", - рассказал представитель администрации района.

"Кавказский узел" также писал, что жители высокогорного села Харахи в Хунзахском районе на собранные ими деньги почти завершили строительство 11-километрового водопровода после того, как чиновники заявили, что в бюджете деньги заложены только на ремонт старого водопровода. Общую стоимость водопровода сельчане оценили в 16 миллионов рублей, половину суммы жители Харахи собрали самостоятельно и начали искать спонсоров, чтобы оставшиеся 2464 метра трубопровода проложить до первых морозов и не остаться зимой без воды.

3 января 2020 года жители Харахи остались без водоснабжения после того, как водопровод не выдержал мороза и лопнул. По данным районной администрации, коммунальную аварию тогда не удалось устранить из-за заснеженного горного пути к водоводу. Подвоз воды в село не покрывает нужды людей, жители вынуждены сами ездить за водой в соседний населенный пункт, рассказали тогда сельчане.

6 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана актуальна проблема с нехваткой воды. Меликов отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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