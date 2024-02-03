Зимние пляжи закрыты в Сочи из-за ухудшения погоды

03 февраля 2024, 19:06

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В Сочи временно закрыты зимние пляжи и часть горнолыжных трасс в связи с ухудшением погоды, городской оперштаб переведен на круглосуточный режим работы.

Зимние пляжи временно закрыты, поскольку на море прогнозируются волны высотой до четырёх метров, сообщил сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский. "Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен. Все объекты санкура и экскурсионные компании заблаговременно оповещены", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Погода в Сочи ухудшается, объяснил мэр. "По прогнозам синоптиков, пик придётся на 4 и 5 февраля, ожидается месячная норма осадков, усилится ветер, возможны подъёмы уровней воды в реках. Все наши службы, предприятия и организации переведены на усиленный режим", - говорится в публикации.

Администрация провела заседание комиссии по ЧС. "Соординировали расстановку сил и средств города. В дорожном комплексе на дежурстве более двухсот единиц техники, по ЖКХ в готовности более четырёхсот человек. Под особым контролем наши отдалённые населённые пункты. В социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство", - отчитался глава города, добавив, что "в дни непогоды городской оперштаб действует в круглосуточном режиме".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи умеренные осадки при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 4 февраля осадки усилятся, температура воздуха понизится до +5 градусов, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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