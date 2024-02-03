Ограничения введены на трассе Гудаури – Коби

03 февраля 2024, 10:52

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На участке Военно-Грузинской дороги, связывающем Гудаури и Коби, из-за сильного ветра и плохой видимости введен запрет на движение прицепов и полуприцепов.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня управление МЧС по Северной Осетии сообщило о приостановке движения большегрузов по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России из-за ухудшения погоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Из-за сильного ветра и плохой видимости на участке трассы международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс введены ограничения, информировала сегодня примерно в 09.40 мск пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В частности, на участке Гудаури – Коби запрещено движение прицепов и полуприцепов. Для остального транспорта движение на этом участке Военно-Грузинской дороги разрешено без ограничений, уточнила пресс-служба.

Движение по дороге в Гудаури в обоих направлениях затруднено. Водители и пассажиры машин жалуются, что с 6 утра (07.00 мск) застряли в пробке. По данным МВД Грузии, затор образовался из-за неправильного маневрирования одного из прицепов, передал сегодня в своем эфире телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 4 февраля ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -6 градусов, а скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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