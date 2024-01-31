Оппозиционеры провели митинг и шествие в Азербайджане

31 января 2024, 14:37

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Члены оппозиционной партии "Мусават" провели в селе Новханы митинг и шествие, приуроченные к 140-й годовщине со дня рождения основателя Азербайджанской Народной Республики.

Азербайджанская оппозиционная партия "Мусават" провела шествие и митинг в селе Новханы, в 25 километрах от Баку. В этом селе 140 лет назад родился основатель Азербайджанской Народной Республики (1918-1920 годы), лидер азербайджанской эмиграции в Турции Мамед Эмин Расулзаде.

На митинге выступил председатель "Мусават" Ариф Гаджилы, он заявил о намерении азербайджанского народа добиваться демократизации государства, "несмотря на политические реалии действующей власти".

В свою очередь глава Центра стратегических исследований, бывший глава партии "Мусават" Иса Гамбар упрекнул действующие власти в "антидемократических происках" и заявил, что "любая истинно народная партия неизбежно будет следовать идеям основоположника первой демократической республики".

В разрешенной властями акции участвовали несколько сотен активистов. Участники шли с флагами страны и партии "Мусават". Полицейские не мешали проведению акции, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Напомним, Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). Первая азербайджанская республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником той республики и переняв ее гимн, герб и флаг.

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