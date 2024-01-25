25 января 2024, 05:58

Житель Ингушетии объявлен в розыск как участник боевых действий в Сирии

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Следователи заподозрили жителя Карабулака в причастности к международной террористической организации и объявили его в международный розыск как участника военных действий в Сирии. 

Согласно версии силовиков, 41-летний мужчина уже около семи лет вовлечен в деятельность международной террористической организации, которая запрещена в России судом.

Как полагает следствие, житель Карабулака уехал в Сирию "не позднее января 2017 года" и присоединился там к боевикам.

"В составе (террористической) организации мужчина принимает участие в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном 24 января на сайте республиканского управления СКР.

Подозреваемый объявлен в международный розыск, ему вменяется участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России). Эта статья предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. 

В сообщении на официальном сайте ведомства имя подозреваемого не названо, однако в публикации связанного с силовиками Telegram-канала "Розыск Ингушетия" утверждается, что речь идет о Белане Гандарове. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации о личности подозреваемого из иных источников и комментариями его представителя относительно опубликованных обвинений.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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