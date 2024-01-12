Суд в Волгограде отказался освободить призывника от службы по состоянию здоровья

12 января 2024, 16:19

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Центральный районный суд Волгограда не удовлетворил исковое требование призывника Данилы Божеволова к областной призывной комиссии и облвоенкомату, которые признали его ограниченного годным к службе, несмотря на дерматологическое заболевание. Призывник намерен подать апелляцию.

Сегодня в Центральном районном суде состоялось второе заседание по иску призывника Данила Божеволова к призывной комиссии и военкомату Волгоградской области. Иск он подал 27 ноября 2023 года. Заинтересованными лицами по делу проходят призывная комиссия и военкомат Николаевского и Быковского района. На первом заседании процесс был прерван по просьбе представителя областного военкомата, которому необходимо было ознакомиться с делом.

Перед началом заседания корреспондент "Кавказского узла" познакомился с истцом. Данила – уроженец села Верхний Балыклей Быковского района. Ему 20 лет. Он холост, детей не имеет. Проживает в Волгограде. Два года и 10 месяцев он учился в Волгоградском колледже нефти и газа. Получил диплом слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. "Я закончил этот колледж. Мне уже звонят, предлагают трудоустроиться. Но там (в отделе кадров предприятия) нужен военный билет. А мне его не дают. Я безработный сейчас, пока идет судебный процесс. Подрабатываю без трудоустройства. Девушка моя работает. Ну и родители помогают, пока я не трудоустроен", - рассказал Данила Божеволов.

Божеволов рассказал, что с 14 лет страдает серьезным заболеванием кожи, находится на учете в районной больнице, не раз проходил медицинское обследование. Всякий раз врачи подтверждали диагноз, называли болезнь неизлечимой, предупреждали Данилу о последствиях. "Я не могу находиться под солнцем, так как могут возникнуть серьезные проблемы со щитовидной железой. Может образоваться рак кожи, так как кожа моя не защищена от воздействия солнечного облучения", - пояснил журналисту Божеволов.

Данила дисциплинированный призывник. По всем повесткам являлся в военкомат и на призывную комиссию без задержек. Лишь раз – во время экзаменов и прохождения учебно-производственной практики в Благовещенске – он не смог явиться по повестке в военкомат.

"Но последствий для меня никаких не было, так как на время учебы я имел законную отсрочку", - пояснил он.

Судебное заседание началось в 10-15 мск. Вела процесс судья Екатерина Полубоярова. Присутствовали истец, юрист областного военкомата и призывной комиссии Наталья Бондарюк и журналисты. По просьбе Бондарюк судья приобщила к делу копии переданных районным военкоматом материалов личного дела призывника Божеволова и письменные возражения ответчиков. Данила привел свои доводы, доказывая незаконность и несправедливость решения областной призывной комиссии и военкомата. При этом он стал демонстрировать пятна на коже, оголяя руки. "Я уже два года обследуюсь. И уже больше года нахожусь на диспансерном учете в Волгограде и по месту прописки – в двух медучреждениях. Все врачи, которые меня обследовали, - те, кто обследовал меня в районном военкомате и призывной комиссии, – все говорят о том, что тебя с данным заболеванием не имеют права призывать на военную службу. Это опасно. Очаги – руки, пояс, ноги, локти. Могу снять обувь и показать вам большие пятна", - выступил в суде истец.

Наталья Бондарюк сообщила суду, что она имеет такое же, как и у истца, заболевание кожи. "Оно (заболевание) не заразное и не мешает жить. И всю мою сознательную жизнь мне оно не мешало проходить военно-врачебую комиссию в МВД. Всех врачей спокойно проходила", - заметила представительница ответчиков.

Данила в свою очередь добавил, что помимо опасности для здоровья и жизни последствием его заболевания стали частые случаи травли со стороны сверстников и старших товарищей. "Травля может возобновиться и в части, если попаду в армию", - отметил Божеволов.

Судья Полубоярова поинтересовалась у истца, заявлял ли он во время прохождения врачебных обследованиях в районной и областной комиссиях о наличии этого заболевания. Он рассказал, что предоставлял все документы, которые сейчас в деле (имеются в распоряжении "Кавказского узла"), на основании которого сотрудник районного военкомата вынес решение – непригоден. Врач в областном призывном пункте изменила категорию годности с "В" на "Б3", рассказал Данила.

Наталья Бондарюк сообщила суду, что призывник встал на учет перед самым призывом, дополнительных документово заболевании он в военкомат не предоставил. "Он (Божеволов) ранее должен был встать на (медицинский) учет. В личном деле нет таких документов (что встал на медучет). Категория негодности (к военной службе) к нему не подходит. Категория Б3 (ограниченно годен к военной службе) правильная и обоснованная. Нет оснований не служить", - заявила представительница ответчиков.

Данила пояснил суду, что впервые он обратился в медицинское учреждение с жалобами на болезнь в июле 2022 года. После обследования он передал медицинские документы в районный военкомат. "Целый год тогда несколько раз проходил обследования. Целый год мазался дорогими мазями. Эффекта не было. В 2023 году я встал на учет (в областной больнице). Все копии в деле есть", - сказал Данила.

В суд вызвали в качестве свидетеля от стороны ответчиков врача-дерматолога высшей категории областного кожвендиспансера, которая работает, в том числе, на областном призывном пункте. Она сообщила, что дело Божеволова было представлено на областную комиссию.

"23 октября я его вызвала на контрольное медосвидетельствование. Мне был непонятен диагноз (районного врача). Размеры очагов были не полностью указаны (в меддокументах районного врача). При осмотре мною зафиксированы очаги (назвала части тела) размером 4 на 7 см. То есть, не более 10 см. По приказу Минобороны №565 статья 62 очаг должен быть в поперечнике более 10 см. Ни один очаг у него не превышал этого показателя. Я изменила (категорию годности к военной службе) на Б3 – годен с незначительными ограничениями", - рассказала свидетельница.

Она отметила, что ее процедура осмотра предполагала только измерения размеров пятен. В проведении иных анализов необходимости не было, "в связи с характером заболевания, так как причины заболевания для медиков неизвестны".

Данила указал суду листы, в которых представлены результаты обследования врача районной призывной комиссии от 10 октября 2023 года. Самые большие размеры очагов болезни в поперечнике составляли 12 сантиметров. На основании этих показателей и требований профильного Приказа обороны районный военкомат и призывная комиссия и вынесли решение о непригодности Божеволова к военной службе. На это юрист стороны ответчиков вновь возразила – врачи, проводившие контрольно-медицинское обследование на базе областной призывной комиссии, пришли к верному выводу – Божеволов обязан служить в армии, как ограниченно годный к службе.

Судья удалилась в совещательную комнату. Через 20 минут она вынесла решение – в удовлетворении исковых требований Даниле Божеволову отказать.

"Найду себе хорошего юриста и подам апелляцию в областной суд. Буду обжаловать это решение, как несправедливое", - сказал журналистам на выходе из суда Данила Божеволов.

"Нужно предоставить надлежащие медицинские документы в суд и, возможно, ходатайство о назначении независимой медицинской экспертизы относительно реального размера этих пятен, реального состояния здоровья этого призывника", - сказал корреспонденту правозащитник и юрист Иван Иванов.

В деле Данилы Божеволова Иванов отметил коллизию, когда мнение одного медицинского работника расходится с мнением другого. "Суд должен был сам инициировать назначение подобной независимой экспертизы. Но не инициировал, а поверил одному из двух медработников, не убедившись в достоверности их мнений", - отметил Иван Иванов.

По его словам, в 2023 году он не занимался делами призывников. "В моей практике за этот год срочники в суде решения военкоматов не оспаривали", - заметил правозащитник.

Юрист Сергей Иващенко, напротив, отметил регулярность судебных процессов, связанных с оспариванием призывниками решений военкоматов и призывных комиссий по вопросам состояния их здоровья и годности к военной службе. "80% оспариваемых призывниками дел – по вопросам состояния здоровья. Если отказные решения - то обжалуются все. Люди оспаривают категорию годности к военной службе. Если истцы-призывники выигрывают районные суды – такие судебные решения всегда обжалуют военкоматы. Если же призывники проигрывают суды – они сами пишут апелляционные жалобы в областной суд", - рассказал Сергей Иващенко.

Он отметил, что отсутствие военного билета не мешает трудоустройству. Иващенко сослался на письмо Роструда №ПГ/26681-6-1 от 20 декабря 2023 года. "Его могут спокойно принять на работу, заключить с ним трудовой договор без предоставления кадровикам документов воинского учета, ибо с «деловыми качествами работника» это вообще никак не связано. Понятно, что по закону работодатель в течение трех рабочих дней должен сообщить в военкомат о новом работнике", - рассказал юрист Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что призывник из Волжского Владислав Кушнир обжаловал в суде решения военкоматов, признавших его годным к службе в армии, несмотря на серьезные заболевания.