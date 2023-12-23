Василиса Борзова

23 декабря 2023, 12:17

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Решила гуманитарную проблему – организовала волонтерский проект, оказывающий помощь нуждающимся беженцам, пострадавшим от боевых действий

Деятельность в 2022 году

26 марта опубликовала сообщение на своей странице в Facebook* и на новом канале в Telegram о запуске первого пункта сбора гуманитарной помощи в Ереване для беженцев из Украины.

По словам Василисы к середине марта в Ереване еще не было гуманитарных инициатив помощи украинцам, которых только за первый месяц после начала боевых действий прибыло около 4 000 человек .

Через месяц после запуска вместе с единомышленниками открыла постоянную точку приема и выдачи гуманитарной помощи .

Проект, названные «Этос», оказывал и индивидуальную целевую помощь – например, был организован сбор для матери с дочерью, которые не могли самостоятельно внести плату за арендуемое жилье .

Обращались за помощью и переселенцы, вынужденные покинуть свои дома в Нагорном Карабахе после 44-дневной войны 2020 года. Государственной поддержки беженцев в Армении не достаточно. В «Этосе» же они могут получить в том числе бесплатные лекарства и юридическую консультацию . В ноябре был организован сбор для 160 беженцев из Гадрута .

«Мы находимся в стране с неразрешенным военным конфликтом, и поэтому мы не можем закрыть глаза на то, что здесь есть свои пострадавшие от войны. Мы оказываем помощь вынужденным переселенцам из Арцаха».

За первые четыре месяца деятельности была оказана помощь более 150 семьям, на гуманитарные нужды потрачено около 5 миллионов драм, часть этой суммы была собрана на благотворительных ивентах.

Биография

Родилась в г. Владимир .

В 2019 году окончила Московский государственный университет (философский факультет) .

Изучает политическую философию в Московской высшей школе социальных и экономических наук .

Живет в Ереване.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2019 по 2022 г.г. - активистка проекта «Пространство политика», организовывала политические дискуссии, ридинги, кинопоказы и дебаты .

Автор подкаста «СОЛЬ» .

С 2022 года – основательница и координатор проекта «Этос».

В настоящее время проект оказывает помощь в поиски временного жилья для россиян, покинувших страну по причине мобилизации или политического преследования, оказывает гуманитарную помощь бежавшим от военных конфликтов в том числе за пределами Еревана . Работает чат взаимопомощи .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов

Примечания