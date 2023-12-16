Ужесточен приговор Сергею Синельнику

16 декабря 2023, 03:55

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Апелляционный суд ужесточил до пожизненного лишения свободы приговор одному из фигурантов дела "ростовских амазонок" Сергею Синельнику.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых к 25 годам колонии общего режима каждую, Анастасию Синельник - к 24 годам колонии общего режима, Сергея Синельника - к 25 годам колонии строгого режима.

По второму уголовному делу четырем обвиняемым инкриминируются десятки краж и разбойных нападений, незаконный оборот оружия, хищение оружия и боеприпасов, убийства и посягательство на жизнь силовиков. Сергей Синельник как бывший силовик также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Супруги Синельник полностью отрицают вину, а обвинение основано только на показаниях Инессы Тарвердиевой, рассказала ранее "Кавказскому узлу" мать Анастасии Синельник.

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего апелляционного суда рассмотрела 15 декабря жалобу прокуратуры Ростовской области на приговор по делу "ростовских амазонок", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, коллегия, согласившись с доводами представителя Генпрокуратуры, назначила Сергею Синельнику наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Что касается остальных осужденных, то, как сообщает ведомство, "доводы стороны защиты об их невиновности не нашли подтверждения". Приговор вступил в законную силу.

На сайте Третьего апелляционного суда общей юрисдикции указано, что дело поступило на рассмотрение в августе. В качестве основания для изменения решения в отношении Синельника указана "несправедливость приговора".

в декабре 2017 года по первому делу "ростовских амазонок" суд в Ростове-на-Дону приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых, Сергея и Анастасию Синельников к заключению в колонии на сроки от 16 лет до 21 года. Все они обвинялись в убийстве 10 человек, в том числе силовиков и членов их семей. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Супруги Синельники, а также потерпевшая Валентина Чудакова обжаловали приговор, но Верховный суд России в мае 2018 года отказался удовлетворить их апелляции.

Супруги Синельники настаивали на своей невиновности, Инесса Тарвердиева в суде частично признала вину, заявив, что не принимала участия в организации группы, говорится в справке "Кавказского узла" "30 убийств "ростовских амазонок".

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