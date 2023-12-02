Президент Грузии наградила Хасо Хангошвили орденом чести

02 декабря 2023, 04:20

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила орденом чести представителя совета старейшин Панкиси Хасо Хангошвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 декабря прибыла в село Дуиси Панкисского ущелья для вручения семье представителя совета старейшин Панкиси Хасо Хангошвили ордена чести. Хангошвили проводил исследования и описывал жизнь и историю кавказских народов.

«Хасо также работал над старейшим правом и, возможно, об этом забывают. Мы живем в стране, в которой порой трудно найти справедливость и независимость суда. У нас издавна был местный суд. Это награда передана не семье, а стране и государству», - сказала Зурабишвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».

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