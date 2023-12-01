Семь пациентов санатория в Нальчике заразились вирусной инфекцией

01 декабря 2023, 19:17

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Следком Кабардино-Балкарии заинтересовался вспышкой вирусной инфекции среди пациентов санатория в Нальчике. Роспотребнадзор выявил в учреждении нарушение санитарных норм.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей расследуется в Кабардино-Балкарии (часть 1 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2023 года семеро местных жителей проходили платное санаторно-курортное лечение в одном из санаториев Нальчика. "После завершения санаторного лечения граждане обратились за медицинской помощью в связи с вирусным заболеванием. Проверкой управления Роспотребнадзора по КБР установлено, что гражданам были оказаны услуги с многочисленными нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства", - указано в сегодняшнем сообщении в telegram-канале управления Следкома России по Кабардино-Балкарии.

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