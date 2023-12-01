01 декабря 2023, 08:54

Спор депутатов в Верховном совете Аджарии обернулся потасовкой

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Потасовка между депутатами от правящей и оппозиционной партий произошла в Верховном совете Аджарии после того, как оппозиционеры обвинили правительство в нецелевом расходовании бюджета.

Потасовка между депутатами Верховного совета от «Грузинской мечты» и представителями оппозиционной партии «Единое национальное движение» произошла после того, как оппозиционер Элгуджа Багратиони обвинил правительство в нецелевом расходовании бюджета. По его словам, "Грузинская мечта" ставит во главу угла повышение зарплат, а не учет потребностей социально уязвимых слоев населения, сообщил 30 ноября телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На кадрах, опубликованных в телеэфире, было видно, что особенную активность проявлял член правящей партии «Грузинская мечта» Давид Бацикадзе, который неоднократно наносил удары представителю ЕНД Левану Антадзе. Служба приставов вывела тех, кто участвовал в драке, только когда противостояние было почти завершено.

На сессии был объявлен перерыв, после чего законодательное собрание Аджарии все-таки одобрило поправки к бюджету, но представители оппозиции в зал не вернулись.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили отреагировал на инцидент в Верховном совете Аджарии и перечислил вопросы, которые предшествовали потасовке. "Наши товарищи, депутаты Верховного совета Аджарии Леван Антадзе и Элгуджа Багратиони подверглись нападению, и общественность должна знать, что происходило до этого. До начала этого физического противостояния ЕНД говорило о том, что 27 тысяч проживающих в Аджарии являются социально уязвимыми, о том, что существует потребность в бесплатном питании для детей в школах Аджарии и что, согласно официальной статистике, тысячи детей голодают в Аджарии. В деревне Квирикети и в деревне Гвара нет детских садов", - сказал он в эфире телеканала.

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Примечание:

"Активисты раскритиковали новые правила застройки Батуми", "Грузинские политологи назвали препятствия для объединения оппозиции", "Восемь участников акции сторонников Саакашвили задержаны в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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