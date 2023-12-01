01 декабря 2023, 06:12

Источники сообщили о крупном ЧП на военном полигоне в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От 10 до 12 военных погибли при взрыве боеприпасов на полигоне Кузьминский в Ростовской области, еще несколько получили травмы, сообщили источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации военное следствие не публиковало. 

Информация об инциденте в Ростовской области распространилась в региональных медиа 30 ноября. При этом в публикациях утверждается, что произошло ЧП на военном полигоне еще в начале месяца, 3 ноября. 

Полигон Кузьминский расположен примерно в 50 километрах от Ростова-на-Дону. Согласно версии следователей, военные развели на полигоне костер неподалеку от ящика с боеприпасами, из-за чего снаряды сдетонировали.

"В результате взрыва погибли 10 человек, еще 15 получили ранения", - цитирует слова источника в военном следственном управлении СКР издание DonDay.

По информации издания, в связи с гибелью военных под Ростовом-на-Дону возбуждено уголовное дело. При этом на официальном сайте военного следственного управления СКР по данным на 21.30 мск 30 ноября никакой информации об этом ЧП опубликовано не было. На сайте Минобороны России также нет упоминаний о подобном событии.

Жертвами взрыва боеприпасов на полигоне под Ростовом-на-Дону стали 12 человек, утверждает со ссылкой на "три независимых источника в силовых структурах, армии и следственных органах" издание 161.RU.

Как утверждается в публикации издания, все 12 погибших - морские пехотинцы из Приморского края, восемь из них погибли непосредственно на месте ЧП, а еще четверо позже умерли от ранений в госпитале. Кроме того, еще четверо военных с ранениями выжили.

Причиной ЧП источники считают несоблюдение техники безопасности. По их версии, военные-контрактники во время обеда разожгли огонь рядом с блоками боеприпасов, один гранатометный снаряд скатился в костер и взорвался.

"Кавказский узел" пока не располагает собственным подтверждением информации об инциденте на полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"На полигоне под Волгоградом найдены пыточные ямы", "Власти Ростовской области объяснили происхождение звуков взрывов", "Отец погибших на Украине бойцов пожаловался Путину на Меликова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 декабря 2023, 05:13

  • Грузинские оппозиционеры потребовали обеспечить права зарубежных избирателей

    Правящая партия "Грузинская мечта" не заинтересована в допуске к голосованию на парламентских выборах порядка миллиона избирателей, живущих за рубежом, заявила президент страны. Лидер "Грузинской мечты" в ответ обвинил Саломе Зурабишвили в спекуляции, а две оппозиционные партии призвали живущих за границей граждан добиваться открытия избирательных участков в своих городах.

01 декабря 2023, 04:14

  • Чеченский подросток арестован в Германии по делу о подготовке теракта

    16-летний выходец из Чечни помещен под арест в Германии по обвинению в подготовке террористической атаки вместе со своим знакомым афганского происхождения. В качестве возможных целей атаки подростки рассматривали синагогу или рождественскую ярмарку в Кельне, заявили немецкие правоохранители. 

01 декабря 2023, 03:15

01 декабря 2023, 02:16

01 декабря 2023, 01:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи