Источники сообщили о крупном ЧП на военном полигоне в Ростовской области

01 декабря 2023, 06:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От 10 до 12 военных погибли при взрыве боеприпасов на полигоне Кузьминский в Ростовской области, еще несколько получили травмы, сообщили источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации военное следствие не публиковало.

Информация об инциденте в Ростовской области распространилась в региональных медиа 30 ноября. При этом в публикациях утверждается, что произошло ЧП на военном полигоне еще в начале месяца, 3 ноября.

Полигон Кузьминский расположен примерно в 50 километрах от Ростова-на-Дону. Согласно версии следователей, военные развели на полигоне костер неподалеку от ящика с боеприпасами, из-за чего снаряды сдетонировали.

"В результате взрыва погибли 10 человек, еще 15 получили ранения", - цитирует слова источника в военном следственном управлении СКР издание DonDay.

По информации издания, в связи с гибелью военных под Ростовом-на-Дону возбуждено уголовное дело. При этом на официальном сайте военного следственного управления СКР по данным на 21.30 мск 30 ноября никакой информации об этом ЧП опубликовано не было. На сайте Минобороны России также нет упоминаний о подобном событии.

Жертвами взрыва боеприпасов на полигоне под Ростовом-на-Дону стали 12 человек, утверждает со ссылкой на "три независимых источника в силовых структурах, армии и следственных органах" издание 161.RU.

Как утверждается в публикации издания, все 12 погибших - морские пехотинцы из Приморского края, восемь из них погибли непосредственно на месте ЧП, а еще четверо позже умерли от ранений в госпитале. Кроме того, еще четверо военных с ранениями выжили.

Причиной ЧП источники считают несоблюдение техники безопасности. По их версии, военные-контрактники во время обеда разожгли огонь рядом с блоками боеприпасов, один гранатометный снаряд скатился в костер и взорвался.

"Кавказский узел" пока не располагает собственным подтверждением информации об инциденте на полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.