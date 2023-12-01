Утвержден оправдательный приговор по делу о смерти Анзора Тарба

01 декабря 2023, 03:15

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Верховный суд Абхазии оставил в силе оправдательный приговор четырем полицейским, которые обвинялись в смерти задержанного Анзора Тарба, но дважды были признаны судом невиновными.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 марта 2021 года кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда, который оправдал четырех бывших полицейских по делу о смерти задержанного Анзора Тарбы. Обвиняемые были помещены под домашний арест. В ноябре 2022 года Верховный суд Абхазии их из-под домашнего ареста и направил дело о смерти Тарбы на новое рассмотрение в горсуд Сухума.

Анзор Тарба, который содержался под стражей в связи с административным правонарушением, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД Абхазии от множественных травм. Бывший начальник управления угрозыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия были обвинены в халатности, повлекшей смерть человека. Бывшему майору милиции Адгуру Аутлеву и бывшему оперативнику угрозыска Виталию Кулову вменяли превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 30 ноября утвердила оправдательный приговор четверым силовикам, которые обвинялись в смерти задержанного Анзора Тарбы.

Суд первой инстанции по итогам второго рассмотрения дела, начавшегося 30 января, вновь признал бывших милиционеров невиновными невиновными. Оправдательный приговор четверым бывшим силовикам коллегия утвердила единогласно, отмечает "Sputnik Абхазия".

Во время заседания коллегии Верховного суда представитель прокуратуры требовала отменить второй оправдательный приговор - согласно позиции обвинения, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Прокурор напомнила, что Бадри Джикирба и Аслан Чедия распорядились доставить Анзора Тарбу из изолятора в Гулрыпшском районе в здание МВД, где задержанный впоследствии скончался. Силовики при этом пытались представить его смерть как несчастный случай - они утверждали, что Анзор Тарба при попытке сбежать упал с лестницы, получив смертельные травмы.

Генпрокуратура просила направить дело Тарбы на третье рассмотрение в горсуд Сухума иным составом судей. Представитель потерпевшей Миланы Тарба, дочери убитого, поддержала это требование. При этом юрист еще одной потерпевшей, сестры убитого Аиды Тарба, просил отправить дело не на новое рассмотрение в суд, а на дорасследование в прокуратуру.

Адвокаты оправданных силовиков, в свою очередь, настаивали, что приговор должен быть оставлен без изменения, поскольку в действиях фигурантов нет состава преступления. По их утверждения, следствие так и не установило, что Анзора Тарбу доставили в здание МВД по указанию Джикирба и Чедия, а дело против "неустановленных должностных лиц МВД", предположительно причастных к смерте Анзора Тарбы, формально расследуется в отдельном производстве.

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