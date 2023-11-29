Мама азербайджанской школьницы потребовала наказать руководство школы за травму ребенка

29 ноября 2023, 05:12

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В бакинской школе ученица 2 класса получила травмы лица при столкновении с одноклассницей. По словам мамы девочки, руководство школы и классный руководитель не предприняли должных действий, в частности, не вызвали скорую помощь. Она потребовала наказать учительницу и руководство школы. Прокуратура и МВД Азербайджана не нашло в происшествии признаков уголовного дела, а директор школы сообщила, что классный руководитель получила выговор.

В начале ноября в школе N 90 имени Рихарда Зорге в поселке Рамана Сабунчинского района Баку второклассница столкнулась с другим ребенком. Дети упали, второклассница получила травму глаза, но руководство школы не посчитало нужным вызвать скорую помощь. Как потом рассказала девочка, классный руководитель предложила детям достать термосы с холодной водой, смочить салфетку и приложить к ее глазу. Видео с рассказом девочки опубликовало 27 ноября АПА.

После этого девочку отпустили домой, дома вся левая сторона ее лица уже была сплошным черным синяком.

Мама девочки Вюсаля Гулиева рассказала 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что возмущена халатностью педагогов. По ее словам, девочка с начала ноября не ходит в школу, так как родители вынуждены возить ее ежедневно на медпроцедуры. Она находится на амбулаторном лечении.

Гулиева рассказала, что руководство школы предлагало ей замять скандал и даже посулило материальную помощь за лечение, но она отказалась.

В справке из Национального центра офтальмологии, которую Гулиева представила корреспонденту "Кавказского узла", указано, что у дочери гематома левого века после удара тупым предметом. Справка подписана тремя врачами, которые пришли к выводу, что госпитализация и хирургическое вмешательство девочек не требуются.

Гулиева рассказала, что 13 ноября обратилась в школу и в полицию с письменными заявлениями, но до сих пор не получила ответов. "Директор и учительница не интересуются здоровьем ребенка. Тогда я обратилась журналистам. После этого 26 ноября в прокуратуре Сабунчинского района началось следствие. Спустя почти две недели после случая. А в полиции начали расследование после обращения на телефон горячей линии МВД", - рассказала она.

28 ноября директор школы связалась с Гулиевой и они договорились, что дочь до полного выздоровления будет заниматься на дому.

В прокуратуре Сабунчинского района Баку и МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" заявили об отсутствии состава преступления в действиях педагогов и умышленного причинения травмы школьнице. "Дети столкнулись, бегая в актовом зале", - сказал сотрудник прокуратуры.

Однако Вюсаля Гулиева не согласна с мнением силовиков, она подозревает, что дочь подверглась избиению.

Председатель Детского общества Кямаля Агазаде посетила 90-ю школу, ознакомилась с произошедшим, побеседовала с детьми, родительницей и школьным коллективом. "Мы не нашли там признаков преступления, налицо была халатность учительницы, которая не посчитала травму опасной и не вызвала сразу врачей. Учительница была занята организаций детского праздника, она сама беременная, могла не придать значение, ошибиться. За это она наказана выговором. Считаю намерение мамы ребенка добиться увольнения директора и учительницы необоснованным. Такое может произойти всегда в любом детском коллективе. Не считаю подобное халатное отношение к падению детей типичным для школ в Азербайджане, это редкий случай и не надо его раздувать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Аслан Исмаилов также считает, что злого умысла в действиях руководства школы и учительницы нет. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что учительница может быть наказана согласно внутренним правилам школы, оснований же для возбуждения уголовного дела он не увидел.

Правозащитник, директор "Гражданской платформы мира" Диляра Эфендиева также не считает, что имеются признаки уголовного преступления. "За это нельзя наказывать беременную женщину - классного руководителя. Этот случай нетипичный для Азербайджана. Есть только проявление халатности педагогов вызванное малой травмой, невидимой в первое время после столкновения. Если бы травма была серьезная, директор обязательно вызвала бы скорую помощь. Система образования в Азербайджане под жестким контролем общественности после нескольких похожих случаев. Министерство образования требует от руководства школ обеспечения безопасности детей. Может, они не дают образование, но дисциплина и безопасность в школах обеспечиваются" , - сказала Эфендиева корреспонденту "Кавказского узла".

Директор школы N90 Светлана Набиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что накануне общалась с матерью ребенка, между ними нет проблем, есть взаимопонимание. По ее словам, она устала отвечать на вопросы журналистов которые ей звонят чуть ли не ежедневно звонят. "Было столкновение между бегающими детьми в актовом зале школы. Второй ребенок не пострадал, наступил отек левого глаза второклассницы [...]. За недосмотр, халатность в работе объявлен выговор классному руководителю. Сейчас она ушла в декретный отпуск, так как находится в последних неделях беременности", - сказала директор.

В Министерстве образования агентству Turan подтвердили, что за несвоевременное информирование об инциденте учительница начальных классов получила выговор.

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