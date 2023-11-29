Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс"

29 ноября 2023, 03:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередь из большегрузов, ожидающих выезда из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс", превысила три тысячи машин. Некоторые из грузовики из Армении, которые скопились на въезде в Россию, отправили обратно, усиленный контроль проводит Россельхознадзор, сообщил таможенный атташе посольства Армении Ваан Акопян.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Ограничение введено из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили в МЧС. По данным на первую половину 28 ноября выезда из Северной Осетии через "Верхний Ларс" ожидали водители более 2,1 тысячи большегрузов, а в очереди на въезд в Россию по Военно-Грузинской дороге скопилось 800 грузовиков из Армении.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога - единственная, связывающая Российскую Федерацию с Арменией по суше - остается закрытой, количество грузовых автомобилей, ожидающих открытия проезда со стороны России, превысило три тысячи, следует из данных, опубликованных сегодня, 29 ноября на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

В электронной очереди на сайте центра по данным на 03.00 мск значится 3048 автомобилей, большинство из них - с армянскими и грузинскими номерами.

При этом Главное управление МЧС России по Северной Осетии сообщило днем 28 ноября, что движение легковых автомобилей и автобусов на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс разрешено, для большегрузного транспорта все так же действуют ограничения.

Грузовые автомобили продолжают скапливаться и на въезде в Россию. По данным таможенного атташе посольства Армении в России на КПП "Верхний Ларс" Ваан Акопян сообщил 28 ноября, что часть грузовиков отправили назад, пишет news.am.

По словам Акопяна, Россельхознадзор у КПП проводит усиленный контроль грузовых автомобилей, въезжающих в Россию. Он отметил, что в ведомстве сообщили об усиленном контроле и на других КПП не только в отношении армянских грузов, но и других грузов, подлежащих фитосанитарной проверке.

Водители тем временем сообщили, что таможенники называют разные причины для задержки грузовиков, от погодных условий до проблем с документами.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 28 ноября ожидаются также умеренные осадки, температура воздуха останется прежней, ветер усилится до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.