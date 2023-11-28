28 ноября 2023, 22:51

Телесюжет привлек внимание следствия к качеству медпомощи в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома России и астраханская прокуратура отчитались о проверках после сюжета на федеральном телеканале о жителе Астрахани, который не получил должной медпомощи и в результате лишился почки.

37-летний житель Астрахани дважды обращался к  врачу с обострением болезни, но не получил необходимой помощи. В результате, после того как он был вынужден обратиться в другую клинику, мужчине сделали срочную операцию - у него начал развиваться сепсис. Мужчине пришлось удалить почку, теперь ему необходимы регулярные процедуры гемодиализа. Семья обратилась в прокуратуру и следком, требуя привлечь к ответственности врача клиники, который не оказал должной медпомощи, говорится в сюжете НТВ, опубликованном сегодня на сайте телекомпании.

После сюжета в эфире телекомпании глава Следкома Александр Бастрыкин обратил внимание на случившееся и поручил предоставить доклад о ходе доследственной проверки, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Следкома России.

О проверки по этому случаю отчиталась и прокуратура Астраханской области. Прокуратура области организовала проверку в связи с информацией о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения при обращении местного жителя за медицинской помощью в клиническую больницу города.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению порядка оказания медицинской помощи.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Замминистра в Астраханской области осуждена по делу о закупке медицинских товаров", "Пользователи соцсети поддержали жалобы водителя на состояние скорой помощи в больнице под Астраханью", "Минздрав оспорил миллионную компенсацию за плохое лечение жителя Ахтубинска от COVID-19".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 ноября 2023, 22:15

  • Активисты добились отмены лицензии на аренду лесов в Раче

    Национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно.

28 ноября 2023, 21:35

28 ноября 2023, 20:55

28 ноября 2023, 20:14

28 ноября 2023, 19:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи