Телесюжет привлек внимание следствия к качеству медпомощи в Астрахани

28 ноября 2023, 22:51

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Глава Следкома России и астраханская прокуратура отчитались о проверках после сюжета на федеральном телеканале о жителе Астрахани, который не получил должной медпомощи и в результате лишился почки.

37-летний житель Астрахани дважды обращался к врачу с обострением болезни, но не получил необходимой помощи. В результате, после того как он был вынужден обратиться в другую клинику, мужчине сделали срочную операцию - у него начал развиваться сепсис. Мужчине пришлось удалить почку, теперь ему необходимы регулярные процедуры гемодиализа. Семья обратилась в прокуратуру и следком, требуя привлечь к ответственности врача клиники, который не оказал должной медпомощи, говорится в сюжете НТВ, опубликованном сегодня на сайте телекомпании.

После сюжета в эфире телекомпании глава Следкома Александр Бастрыкин обратил внимание на случившееся и поручил предоставить доклад о ходе доследственной проверки, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Следкома России.

О проверки по этому случаю отчиталась и прокуратура Астраханской области. Прокуратура области организовала проверку в связи с информацией о нарушениях законодательства в сфере здравоохранения при обращении местного жителя за медицинской помощью в клиническую больницу города.



В ходе проверки будет дана оценка соблюдению порядка оказания медицинской помощи.

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