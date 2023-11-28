Публикации в соцсети привели жителя Кабардино-Балкарии к уголовному делу

28 ноября 2023, 11:27

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Житель Баксанского района после штрафа за публикацию экстремистской символики в соцсети разместил еще один пост с аналогичным содержанием. На него заведено уголовное дело, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, в июле 39-летний житель Баксанского района опубликовал в соцсети материалы, содержащие пропаганду экстремистской организации. При этом ранее он уже был оштрафован за аналогичное нарушение закона.

В отношении жителя Баксанского района заведено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций" (предусматривает до двух лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), передало сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на управление ФСБ по республике.

Комментариев от жителя Баксанского района или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января стало известно, что Терский суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях и приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы условно.

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