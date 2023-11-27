Более 500 жителей Ростовской области эвакуированы из-за подтоплений

27 ноября 2023, 20:35

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Города Азов и Таганрог, а также села Азовского и Неклиновского района подтоплены в Ростовской области, эвакуированы 506 человек. Около 50 тысяч человек остаются без электричества, сообщил губернатор.

В Ростовской области подтоплены 25 населенных пунктов, среди которых города Азов и Таганрог, а также населенные пункты в Азовском и Неклиновском районах и пятикилометровый участок дороги Кагальник – Займо-Обрыв, сообщил сегодня губернатор Василий Голубев. "Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1094 дома, эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам власти, подготовили 12 пунктов временного размещения, в которых могут разместиться 813 человек. Однако из эвакуированных лишь 19 человек отправились в пункты временного размещения, остальные разместились у своих родственников.

Глава региона сообщил, что без света остаются около 50 тысяч жителей Ростовской области, восстановлением подачи электричества занимаются 198 бригад, в том числе восемь из Волгоградской области и Калмыкии. Всего в ликвидации последствий подтоплений задействованы 581 человек и 252 единицы техники, добавил Голубев.

МЧС Ростовской области опубликовало в своем Telegram-канале видео, как спасатели на руках несут детей в автомобили МЧС, машины стоят на полностью затопленных улицах, вода доходит спасателям примерно до середины бедра.

Власти Таганрога сообщили сегодня, что четыре школы и один лицей переведены на дистанционную форму работы, в остальных школах, решение о том, вести ли детей в школу, принимают родители, следует из Telegram-канала администрации города.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 28 ноября в городе Азов ожидается дождь температура воздуха +5 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Днем 28 ноября ожидается дождь со снегом, температура снизится до +3, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В Таганроге сегодня ночью также ожидается дождь при температуре воздуха +4 градуса и скорости ветра до 11 метров в секунду. Днем 28 ноября будет идти снег с дождем при температуре +3, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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