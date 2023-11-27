Импортеры автомобилей выступили против поправок в Налоговый кодекс Армении

27 ноября 2023, 17:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поправки в Налоговый кодекс Армении установили для импортеров автомобилей планку дохода, недостижимую для многих компаний, заявили на акции протеста предприниматели и призвали не принимать поправки в закон.

Автоимпортеры сегодня провели акцию протеста перед резиденцией президента Армении, выразив недовольство поправками в Налоговый кодекс, в рамках которых будет установлен налог на прибыль, сообщает "Новости-Армения".

Участники акции заявили, что этими поправками правительство обязало компании продавать машины по цене, превышающей себестоимость автомобилей на 20%, что приведет к повышению цен и сократит число сделок.

"Мы хотим лишь, чтобы власти отсрочили применение данного закона на несколько месяцев, поскольку машины, которые были закуплены на американских аукционах, уже находятся в пути. При этом с покупателями были обговорены цены, которые не отвечают требованиям принятых поправок", - сказал один из протестующих.

1 декабря в Армении вступят в силу поправки в Налоговый кодекс, которые установят налог на прибыль для компаний, занимающихся импортом автомобилей, пишет издание.

Учредитель компании American Global Group Вардан Онанян на акции протеста пояснил, что поправки обязывают предпринимателей иметь 20-процентную прибыль, 18% из которых они должны выплатить в виде налога на прибыль и НДС, сообщает News.am.

"Всех нас поставили перед фактом, в том числе тысячи клиентов, которые подписали договоры с компаниями-импортерами автомобилей и ждут свои машины. Нас вынуждают иметь 20% дохода от импортированных автомобилей, с которых мы должны будем отдавать налог на прибыль, но ведь у этих компаний нет 20% дохода от сделок", - цитирует Онаняна издание.

Предприниматель сообщил, что автоимпортеры подготовили письмо, которое передадут в аппарат президента Армении с просьбой не подписывать и не ратифицировать закон, который 14 ноября был принят в первом чтении, говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.