ЕСПЧ признал нарушение прав избитого силовиками жителя Буденновска

29 сентября 2023, 06:17

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Суд по правам человека в Страсбурге назначил компенсацию жителю Ставрополья Роману Стасюку, который в 2018 году был избит силовиками в Буденновске.

Как писал "Кавказский узел", житель Буденновска Роман Стасюк в 2018 году заявил, что был избит офицером силовой структуры, когда пришел туда на прием. В ответ на жалобу Стасюка силовики потребовали привлечь его к ответственности за мелкое хулиганство, однако суд не обнаружил состава правонарушения в действиях мужчины.

Европейский суд по правам человека 28 сентября вынес решение по делу "Колесникова и другие против России", в котором были объединены жалобы насилие со стороны правоохранителей. Среди заявителей, которым назначены компенсации, есть жители Ростовской области и Ставрополья.

Роману Стасюку из Буденновска, которого заковали в наручники и били в здании отдела ГИБДД, суд назначил компенсацию в 26 тысяч евро. После избиения мужчине потребовалась госпитализация, однако следователи отказали Стасюку в возбуждении уголовного дела против силовиков, отмечается в решении на сайте ЕСПЧ.

Жителю Ростовской области Михаилу Гнусареву присуждена такая же сумма компенсации в связи с избиением сотрудниками дорожного патруля в 2017 году. Из отдела задержанный Гнусарев попал в отделение неотложной помощи, где ему прооперировали поврежденное плечо.

"Кавказский узел" писал также, что Европейский суд по правам человека 28 сентября признал нарушения прав жителей Чечни, Дагестана и Астрахани, осужденных в России на основе полученных под пытками показаний. Астраханцу Иванову назначена компенсация в 12,5 тысячи евро, Али Умарову из Махачкалы и чеченцу Хасану Исламову - по 26 тысяч евро.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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