Жители Каспийска призвали ускорить вывоз мусора

18 августа 2023, 02:12

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В Каспийске регулярно возникают проблемы с вывозом мусора, хотя ситуация в разных районах города отличается, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Глава оператора по вывозу мусора связал проблему с действиями самих жителей, которые выбрасывают в мусорные контейнеры строительные и крупногабаритные отходы.

Как сообщал "Кавказский узел", телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снял видео о переполненных свалках в Каспийске, и призвал местных чиновников очистить их. Пользователи соцсетей указали, что проблема с вывозом мусора во всех населенных пунктах Дагестана.

7 августа один из жителей Каспийска пожаловался в соцсети, что около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает. Коммунальщики вовремя не очищают контейнеры, и когда они переполняются, то мусор с них падает на землю, а потом так и остается, отметили в комментариях другие каспийчане.

Свалка на которую обратил внимание Дмитрий Губерниев, была убрана, но другие остались, сообщила местная жительница Ирина. «В группе в WhatsApp было видео, где показано, что все убрали и даже хлоркой сверху посыпали», - сказала она.

При этом работой мусорного оператора в своем дворе пенсионерка, живущая рядом с горбольницей, более-менее удовлетворена. «Сейчас у нас с вывозом мусора относительно все стабильно, чисто, видно, что стараются. А весной был ужас, но после жалоб они быстренько убрали», - пояснила Ирина.

Житель улицы Ленина Роман недоволен работой мусорного оператора в своем дворе. «В нашем дворе проблема с вывозом мусора стоит остро. Контейнеры где-то в шести метрах от дома находятся, в нашей округе не успевают вывозить мусор. Даже когда убирают с контейнеров мусор, то, что на земле, не успевают. Я звоню, обращаюсь, но реагируют не сразу», - сказал он.

Житель микрорайона «на горке» Ахмед утверждает, что в его дворе проблем с вывозом мусора нет. «Они в основном в районах, где многоэтажки. В тех районах еще много туристов останавливается, поэтому нагрузка увеличивается. Летом население чуть ли не в два раза увеличивается», - пояснил он.

Для решения проблемы с вывозом мусора и состоянием площадок в Каспийске нужны срочные меры, в том числе увеличение числа контейнеров и площадок, а также изменения графика вывоза мусора, считает глава общественного движения «Каспийск - мой город» Светлана Багмет.

«Состояние большинства площадок не соответствует нормативам и к ним тяжело подходить: гравий, грязь, нет асфальтового покрытия. В некоторых районах не хватает баков, так как очень много домов и магазинов в одной локации, переполняются баки быстро, а вывозят не всегда каждый день. Также не хватает мусоровозов", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще активист движения «Каспийск - мой город» полностью солидарен с критиками. "Проблема по городу в целом, не в какой то отдельной локации. Раньше ссылались на недостаток спецтехники, просили не критиковать в соцсетях. Говорили, что как появится спецтехника, все станет на свои места и будет чисто. Пришла техника, проблема все равно не решилась. Теперь оказывается, проблему мусора создают нахлынувшие туристы из других регионов и городов", - сказал он.

По словам активиста, объективно проблема состоит в отсутствии нормально функционирующих полигонов, куда можно было бы своевременно вывозить мусор с соблюдением графиков. "Сама система утилизации мусора в республики порочна изначально, плюс бездействие надзорных органов в лице природоохранной прокуратуры. Технику, которую дали на центральную зону, Каспийско-махачкалинскую агломерацию, руководство МБУ "Махачкала-1" до Каспийска не допускает", - указал он. Решить проблему могло бы увеличение периодичности вывоза мусора, однако "у городского подрядчика нет ни необходимой техники, ни финансовых средств", резюмировал он.

Руководитель каспийского оператора по вывозу мусора МБУ "Зеленый город" Магомед Багомаев возложил ответственность на самих горожан, которые выносят на мусорные площадки строительные и крупногабаритные отходы (например, остатки мебели). Согласно договору субподряда, компания должна вывозить лишь твердые коммунальные отходы (ТКО).

"Строительные отходы не относятся к ТКО, владелец таких отходов обязан самостоятельно их вывозить или отдельный договор заключить на их вывоз. Утилизация строительных отходов не включена в тариф, но проблема в том, что, к сожалению, все тупо скидывают на площадки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, строительные и управляющие компании, в начале заселения новых домов обязаны заключить отдельный договор с лицензированной компанией и обеспечить накопление строительных отходов, пока идут ремонты в домах. Фактически такие договоры мало кто заключает, констатировал Багомаев.



Закон предусматривает штраф для жителей, которые сгружают на контейнерные площадки мебель, технику и строительные отходы, обратил внимание адвокат Зиявутдин Увайсов. "При этом операторы в любом случае должны заниматься расчисткой площадок", - указал он.

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