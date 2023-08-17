Оштрафованы два участника протестов против мобилизации в Дагестане

17 августа 2023, 05:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомеда Убайдулаева и Мурата Алигаджиева после акции против мобилизации в Махачкале обвиняли в применении насилии к силовику, но защита добилась переквалификации уголовного дела и назначения обоим судебного штрафа.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Магомеду Убайдулаеву и Мурату Алигаджиеву, которые участвовали в сентябрьских протестах против мобилизации в Махачкале, назначили судебные штрафы по 15 тысяч рублей. Их дела по статье о причинении легкого вреда здоровью рассматривали мировые суды, сообщил 16 августа со ссылкой на адвоката осужденных правозащитный проект ОВД-Инфо*.

Оба мужчины первоначально обвинялись применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК России). Следствие заявляло, что они нанесли лейтенанту полиции "множественные удары".

Обвиняемые пояснили, что во время митинга 25 сентября 2022 года они услышали крик девушки, у которой некий человек выхватил телефон. Они отобрали у него телефон и вернули его владелице, а позже выяснилось, что похититель телефона - силовик в штатском.

26 января 2023 года следствие переквалифицировало дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт «а» части 2 статьи 115 УК России). В марте Убайдулаева, Алигаджиева и еще двоих фигурантов дела, Султана Ахмедханова и Биймурата Ибрагимова, освободили из СИЗО.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.