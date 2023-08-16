16 августа 2023, 06:33

Станислав Черкесов отказался возглавить "Ахмат"

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Сергей Ташуев ушел с поста главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Руководство клуба предложило занять пост главного тренера Станиславу Черчесову, но он отказался.

15 августа стало известно об увольнении Сергея Ташуева с поста главного тренера футбольного клуба "Ахмат".

Сергей Ташуев был тренером "Ахмата" с сентября 2022 года. Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате России 2022-2023. Однако в этом сезоне клуб после четырех туров занимает 11-место с тремя очками, пишет 15 августа "Спорт-Экспресс".

В Instagram*-паблике "Ахмата" опубликовано сообщение, что клуб и главный тренер Сергей Ташуев "пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон". Готовить команду к матчу пятого тура РПЛ с "Оренбургом" будет главный тренер молодежной команды Иса Байтиев.

Ташуева, комментируя увольнение, сказал, что "решение принято для того, чтобы встряхнуть команду". "Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история", - приводит его слова "Газета.ру".

"Ахмат" предложил возглавить команду Станиславу Черчесову, но он отказался от предложения, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года руководство "Ахмата" уволило главного тренера Андрея Талалаева.

Напомним, грозненский футбольный клуб "Ахмат" создан в 1946 году, тогда он назывался "Динамо". В 1948 году клуб сменил название на "Нефтяник", а в 1958 году был переименован в "Терек". В 2017 году "Терек" был назван в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Футбольный клуб "Ахмат" ("Терек")".

Подробности о переименовании клуба приведены в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

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Примечание:

"Болельщики раскритиковали игру "Ахмата" в матче с "Уралом", "Жительницы Чечни рассказали о принуждении болеть за "Ахмат", "Чеченские студенты пожаловались на принуждение посетить матч "Ахмата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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