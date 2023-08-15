Три человека задержаны в Махачкале после вооруженного нападения на полицейских

15 августа 2023, 06:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Махачкалы заявил в полицию о вымогательстве. В момент передачи муляжа денег трое подозреваемых открыли огонь по полицейским, но были задержаны.

Вооруженный инцидент между сотрудниками полиции и гражданами, подозреваемыми в разбое и вымогательстве, произошла в Махачкале 14 августа.

По данным МВД Дагестана, 10 августа в полицию обратился житель Махачкалы, который сообщил, что трое неизвестных присвоили его автомобиль Ford Transit и требуют за его возвращение 300 тысяч рублей, пишет РИА "Новости".

Сотрудники полиции организовали передачу муляжа денег подозреваемым. Последние открыли огонь по полицейским, но были задержаны. Ни один из полицейских не пострадал.

Выяснилось, что задержанные - жители Избербаша и Краснодара 24, 25 и 26 лет - вышли на потерпевшего через общего знакомого, у которого ранее они забрали автомобиль Lada Granta и 100 тысяч рублей. В июле, как утверждает следствие, они подкинули мужчине пакетик с сахаром, а потом, представившись сотрудниками полиции, разыграли сцену изъятия якобы наркотических средств, сообщается в телеграм-канале "Админ МВД Дагестана",

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве (статья 163 УК РФ) и разбое (статья 162 УК РФ).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 мая МВД Дагестана сообщило, что 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.