Садир Салгереев оспаривает квалификацию дела о стрельбе в Алмаке

15 августа 2023, 03:58

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Житель дагестанского села Алмак Садир Салгереев потерял брата в результате конфликта со стрельбой и сам получил ранения, заявил адвокат Иван Иваков. Салгереев требует максимального наказания для обвиняемого по делу.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что адвокат и родственники убитого в дагестанском селе Алмак подполковника МВД в отставке Самира Салгереева обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела. Близкие считают, что Салгереев был убит из-за спора за земли местного зверосовхоза. Бастрыкин поручил провести проверку жалобы.

19 августа 2022 года в селе Алмак Казбековского района произошел конфликт, во время которого бухгалтер администрации открыл стрельбу из травматического пистолета. Бывший сотрудник полиции Самир Салгереев был доставлен в реанимацию, а затем скончался. Еще трое, в том числе его брат Садир Салгереев, получили легкие ранения. Житель села, который стрелял из пистолета, рассказал, что учился с Салгереевым в одном классе и у них был давний конфликт. По другой версии, ссора произошла из-за спора за земли местного зверосовхоза.

Родственников и односельчан потерпевших Самира и Садира Салгереевых не удовлетворяет заниженная квалификация преступных действий стрелка, в связи с чем и было обращение о необходимости переквалификации обвинения, рассказал 14 августа корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевших Иван Иваков.

"Должно быть, на наш взгляд, обвинение по статье <...> "убийство общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц и прочее", - пояснил адвокат, добавив, что по данной статье максимальное наказание - пожизненное заключение. Однако, по его словам, по тем статьям, которые вменяются, максимальное наказание - до 15 лет.

По словам адвоката, недостаточно жёсткой квалификацией обвинения дважды нарушены права его доверителя Садира Салгереева. «Он родной брат погибшего. И является его представителем как потерпевшего. Наряду с этим, Садир сам является потерпевшим. Таким образом, он вдвойне потерпевший. Поэтому хотел бы справедливого судебного решения с максимально возможным наказанием для виновника», - подчеркнул Иваков.

Что касается обвиняемого, то он сам, по мнению адвоката, не готов делать шаги к примирению. "Вину не признал. Пытается избежать уголовной ответственности», - отметил Иваков.

Он указал, что следствие придерживается версии личной неприязни в мотивах стрелка. «Но мы считаем, что причины конфликта и агрессивных действий в отношении Салгереевых намного глубже. Здесь сеть интересов, а не личная неприязнь», - уточнил Иваков.

Глава администрации селения Алмак Мухидин Салаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что убитый Самир Салгереев представлял в суде интересы администрации в тяжбе с частной компанией.

«Но следствие пока с этим не связывает убийство. Самир Салгереев представлял администрацию села в суде. Мы оспаривали, что ООО <...> заявляло себя на правопреемство. [Оно] претендует на все земли селения. Но в настоящее время из сельчан там два-три человека работают, остальные - родственники руководства компании. Они производством не занимаются, только держат оленей, панты вырезают у них», - пояснил Салаев.

Член Общественного совета села Алмак Хасан Салгереев не стал пояснять корреспонденту "Кавказского узла" причины их обращения и сколько членов совета подписали обращение, но немного рассказал о состоянии Садира Салгереева.

«Главное - он живой. Хотя его тоже расстреляли, но чувствует нормально, лечения уже не нужно», - сказал он.

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