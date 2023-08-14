Шесть жительниц Кабардино-Балкарии арестованы по делу о секс-рабстве

14 августа 2023, 11:49

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Россиянок в возрасте от 13 до 17 лет шесть жительниц Кабардино-Балкарии вывозили в Бахрейн, где удерживали их, избивали и заставляли оказывать интимные услуги. Обвиняемые арестованы, им вменяется торговля людьми и организация занятия проституцией.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 февраля стало известно, что пять жительниц Кабардино-Балкарии заключены под стражу по делу о торговле людьми. Следствие считает, что они склоняли девушек в Кабардино-Балкарии к проституции за рубежом и удерживали их. Всего по делу проходили шесть жительниц республики, при этом одна из них была в розыске.

По версии следствия, шесть жительниц Кабардино-Балкарии увозили россиянок в возрасте от 13 до 17 лет в Бахрейн, где заставляли их заниматься проституцией. У россиянок отбирались паспорта, их избивали и насильно вводили им наркотики.

Большую часть девушек набирали в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах и Дагестане. Затем россиянок продавали членам преступной группировки за 7-14 тысяч долларов. Группировкой руководила жительница Нальчика, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушки были преимущественно из неблагополучных семей, им предлагали высокие гонорары. За границей у них отбирали документы и месяцами не выпускали на улицу. Интимные услуги они оказывали выходцам из Саудовской Аравии и военнослужащим пятого флота ВМС США, чья база расположена в Бахрейне. Секс-рабынь заставляли на поздних сроках делать аборты. Источник отметил, что так продолжалось годами.

В 2013 году одна из девушек, которая была уроженкой Чегема, попыталась сбежать из гостиницы, где ее заставляли оказывать интимные услуги. Россиянку поймали и избили. В результате она умерла. По словам источника, тело девушки вывезли в пустыню и захоронили.

В отношении шести жительниц Кабардино-Балкарии, которые увозили россиянок в Бахрейн, в феврале текущего года следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело. Их обвинили по части 2 статья 241 УК РФ "Организация занятия проституцией" 1 , части 3 статьи 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией" 2 , а также по части 3 статьи 127.1 УК РФ "Торговля людьми" 3 .

Все обвиняемые арестованы, отметил источник.

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