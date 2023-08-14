14 августа 2023, 03:38

Чечня стала лидером рейтинга по количеству ДТП с пострадавшими

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За первое полугодие текущего года в Чечне зарегистрировано меньше всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшим. Худшие показатели среди регионов юга России - у Калмыкии, которая также стала аутсайдером рейтинга по числу пострадавших в ДТП.

Как писал "Кавказский узел", по данным МВД, в первом полугодии 2022 года худший показатель на юге России по числу дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч автомобилей показала Карачаево-Черкесия. По числу пострадавших в ДТП худший результат - у Калмыкии.

Рейтинг регионов России по аварийности на дорогах опубликовало сегодня, 14 августа РИА "Новости". По данным МВД России, в первом полугодии текущего года в стране было зарегистрировано 56,3 тысячи ДТП с пострадавшим. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших в ДТП возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, раненых - на 4,9%.

Лидером рейтинга стала Чечня, где в первом полугодии текущего года произошло 13,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это в семь раз меньше, чем в целом по стране.

В двух регионах юга России ситуация с ДТП с пострадавшими значительно ухудшилась. В Калмыкии, которая вошла в тройку антилидеров, количество таких дорожно-транспортных происшествий увеличилось более чем на 30% и составило 186,4. Значительно ухудшилась ситуация и в Северной Осетии (150,4 ДТП на 100 тысяч единиц автотранспорта). Высоко число таких сообщение также в Карачаево-Черкесии (152,8).

По числу пострадавших в ДТП последнее место также заняла Калмыкия, где пострадавших 133,5 на 100 тысяч жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2023, 04:37

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