Массовая драка в Ногайском районе Дагестана. Стопкадр из видео https://www.instagram.com/p/Cv0JcEktgO6/

12 августа 2023, 08:02

Конфликт жителей двух сел в Дагестане спровоцировал массовую драку

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Конфликт с участием около 100 жителей сел Шумелик и Батыр-Мурза произошел в Ногайском районе, сообщило МВД Дагестана. По одной из версий, причиной массовой драки стало замечание за громкую музыку, рассказали комментаторы в соцсети.

По данным МВД Дагестана около 18.30 мск в Ногайском районе, на пустыре стали собираться жители двух сел, общее число собравшихся составило 100 человек.

"Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сёл Шумелик и Батыр-Мурза", – сообщило ведомство вечером 11 августа в своем Telegram-канале.

Для урегулирования ситуации на место выехали руководство республиканского МВД и сотрудники администрации района, сказано в сообщении.

Массовая драка в Ногайском районе Дагестана. Стопкадр из видео https://www.instagram.com/p/Cv0JcEktgO6/Видео с места массовой драки было опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике* vestidagestan. Автор ролика снимает со стороны скопление людей в поле. "Есть множество раненых", – сказал он.

Далее показаны бегущие по полю мужчины, у некоторых из них в руках палки, затем показана сама драка, автор снимает ролик со стороны, находящиеся около него мужчины кидают камни в скопление людей.

"Жители сел Шумелик и Батыр-Мурза схлестнулись на пустыре сегодня вечером. В ход пошли дубины, палки и вообще все подручные средства. <…> По предварительным данным конфликт произошел из-за музыки на свадьбе", – сказано в описании ролика.

Это видео в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 295 тысяч пользователей, на 08.00 набрало 234 отметки "нравится" и 80 комментариев. Большая часть их авторов осудила участников массовой драки.

"Мне стыдно за вас", – заявила fatima_nur25.

"Самим от себя не стыдно? Из-за чего драка началась? А может быть это просто повод был?" – спросила _galinka_galina_.

"Вся наша проблема оказывается в музыке. А не в том, что мы тонем в мусоре, в нищете, в коррупции", – написал пользователь bright_soul1287.

Некоторые комментаторы раскритиковали силовиков. "Для чего там милиция если не могут остановить? Как можно позволить такому произойти?" – возмутилась armina2009.

"Автор не вводи людей в заблуждение. Там причина совсем в ином", – написал maguev089.

"По поводу конфликта в Ногайском районе, все началось из-за четверых пьяных людей, которые в поисках выпивки заехали в село Батыр Мурза в магазин, с очень громкой музыкой. Двое совсем юных ребят, которые вышли с мечети после намаза подошли к ним и попросили сделать музыку потише, и не материться на всю улицу. На что тот человек мудрого возраста послал и ударил в лицо", – заявил пользователь mrm555545.

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Примечание:

"Массовая драка произошла на футбольном матче в Дагестане", "В Дагестане произошла массовая драка, убит человек", "Расследование массовой драки в Избербаше продлится не менее месяца, утверждают правоохранители".

Автор: "Кавказский узел"

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