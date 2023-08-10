Жители Дагестана заметили ухудшение ситуации с водой

10 августа 2023, 02:10

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Многолетние проблемы с водоснабжением в Махачкале, Избербаше, Буйнакске и Кизляре в этом году усугубились отключениями электричества, перебои с водой происходят все чаще, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Махачкалы периодически жалуются на проблему с водоснабжением. В августе жители улиц Коминтерна и 1-й Рассветной, а также поселка Шамхал пожаловались, что с начала лета испытывают проблемы с подачей воды, а обращения к чиновникам не дают результатов. Ситуацию с водоснабжением в начале августа усугубили массовые отключения света в Махачкале: 8 августа глава города сообщил, что только за день сгорели четыре трансформаторные подстанции.

Серьезные проблемы с водоснабжением есть и в других городах Дагестана: так, "Черновик" вечером 8 августа опубликовал в своем Telegram-канале сообщения от читателей из Кизляра и Буйнакска, которые жаловались на отсутствие воды. Жители Избербаша 24 июля провели митинг, требуя решить проблему с водоснабжением, после этого против чиновников было возбуждено дело о халатности.

Чаще всего жалобы на водоснабжение поступают из Махачкалы и ближайших поселков, а также Буйнакска и Избербаша, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» работник ЖКХ с 20-летним стажем Магомедрасул. По словам специалиста, проблема во всех этих населенных пунктах носит системный характер.

«К сожалению, местные власти занимаются только «латанием дыр» на проблемных участках, нигде нет полноценной концепции развития водоснабжения. В первую очередь это касается Махачкалы, где ветхие сети не рассчитаны на такое количество населения. К новостройкам не подводятся новые коммуникации, они «садятся» на существующие водоводы, не рассчитанные на такую нагрузку», - сказал Магомедрасул.

Сотрудник одного из подразделений ЖКХ Махачкалы Расул считает, что самая тяжелая ситуация с водоснабжением сложилась в Избербаше. По его словам, ситуация с обеспечением водой ухудшилась по сравнению с прошлым годом, и во многом это связано с постоянными отключениями электроэнергии.

«Если нестабильная подача энергии, то не работают насосные водоканала. Соответственно, нарушения в подаче энергии сразу же отражаются на подаче воды», - рассказал он рассказал корреспонденту «Кавказского узла».

Специалист отметил, что фиксировать нанесенный потребителю ущерб может управляющая компания по заявлению жильца. «Составляется акт с привлечением уполномоченного представителя ресурсоснабжающей организации. В каком объеме делать перерасчет по результатам акта, отражено в приложении 1 постановления правительства РФ №354», - рассказал сотрудник ЖКХ.

Ситуация с водоснабжением в большинстве городов Дагестана неудовлетворительная, констатирует руководитель проекта «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«Точных статистических данных у нас нет, но с водоснабжением ситуация постоянно ухудшается летом, ответственные организации не справляются с обеспечением населения водой. В случае ее отсутствия люди имеют право не платить», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Увайсов.

Житель Махачкалы Ахмед утверждает, что в его микрорайоне этим летом участились отключения воды. Проблема отключений электроэнергии, по его словам, также усугубилась.

«До этого у нас на 7 этаже бывала тонкая струя, а сейчас только по ночам идет, приходится делать запас. Когда не бывает света, а нынешним летом это почти каждый день, совсем насосы отключаются и воды, естественно, нет», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла»

Житель частного дома в Махачкале Султан также заметил, что случаи отключения воды в этом году участились. Никаких объявлений о будущих отключениях власти не делают, отметил он. «Пришлось купить многотонный пластиковый бак для воды, там всегда держим ее запас», - сказал Султан корреспонденту «Кавказского узла»

В Буйнакске проблема с водоснабжением наблюдается много лет, заявил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Ибрагим. «Почти всегда приходится покупать бутилированную воду: когда в кране появляется вода, она непригодна для питья», - пояснил он.

«В Кизляре многие многоэтажки получают воду по часам. Точного графика нет, могут отключить и включить в любое время», - рассказала жительница города Марина.

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