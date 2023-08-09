Агшин Бабиров связался с родными

09 августа 2023, 06:45

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При содействии Международного комитета Красного Креста азербайджанский военнослужащий Агшин Бабиров, осужденный в Армении, связался с родными и сообщил, что у него все в порядке.

Как писал "Кавказский узел", в июне азербайджанские военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров были осуждены в Армении. Ахундов был приговорен к 20 годам по делу о незаконном переходе границы и убийстве сторожа в Капане, а Бабиров - к 11,5 годам по делу о незаконном переходе границы.

Дурдана Бабирова - мать военнослужащего Агшина Бабирова, осужденного в Армении - рассказала 8 августа о разговоре с сыном. Он позвонил ей по видеосвязи, пишет media.az.

По словам Бабировой, родственники ежедневно звонили в Международный комитет Красного Креста и спрашивали, почему от сына нет новостей. Наконец при их содействии Бабиров позвонил родным. "Спросила у Агшина, как у него дела, чем он питается. Он сказал: "Мама, не волнуйся, у нас есть еда, все в порядке, наберитесь терпения, я вернусь", - приводит ее слова oxu.az.

Об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией стало известно 10 апреля. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

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