Жители Махачкалы потребовали от полиции пресечь незаконные действия соседа

07 августа 2023, 16:33

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Житель одного из кварталов в Махачкале угрожает соседям, поджигает их дома и ломает автомобили, пожаловались местные жительницы и призвали силовиков принять меры. Человек с психическим расстройством может быть госпитализирован без его согласия, прокомментировал ситуацию юрист Магомед Гаджиев.

В редакцию "Кавказского узла" обратилась жительница Махачкалы Аватханум с жалобой на недостаточно эффективные действия силовиков в ситуации с агрессивным соседом. По ее мнению, мужчина психически нездоров.

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«Ему 45 лет, он физически сильный мужчина. Он постоянно терроризирует соседей - поджигает их дома, ломает автомобили, угрожает им ножом... На днях он разбил камнями окна соседей, поджег их дом. Второй дом не успел загореться, мы с соседями успели потушить. В руках у него были канистры с горючим», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, вместе с мужчиной проживает отец-опекун, но он не может с ним справиться и говорит «Он болен, что я могу сделать». Мужчину по просьбам соседей несколько раз задерживала полиция, но потом его отпускали. "В последний раз после поджога дома его забрали в Ленинский РОВД Махачкалы, куда соседи пришли давать показания о поджоге и нападениях. […] Пока он задержан, но все боятся, что его вновь отпустят. Почему не возбуждают уголовное дело, не арестуют? Мы будем жаловаться в прокуратуру. Те, у кого сгорел дом, спят на улице на топчанах", - сказала Аватханум.

Другая жительница квартала Бесханум рассказала, что этот сосед бросил в окно кирпич, а затем - пропитанные бензином и подожженные тряпки. "У нашего соседа он топором разломал автомобиль, у других бил топором в ворота. Его опекун сказал, что ущерб восстанавливать не собирается", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Ленинского райотдела полиции отказался от комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Если сосед ведет себя агрессивно, и есть подозрения на его проблемы с психикой, то следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Магомед Гаджиев.

Согласно закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», человек с психическим расстройством может быть госпитализирован без его согласия и без согласия родителей или законных представителей до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство представляет непосредственную опасность для него или окружающих, пояснил юрист.

"Следует зафиксировать на фото и видео причиненный ущерб и подавать заявление в полицию, в случае отсутствия реакции – в прокуратуру", - сказал Гаджиев.

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