07 августа 2023, 07:06

Суд отклонил иск оппозиционного депутата парламента Армении Тагуи Товмасян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административный суд счел, что иск оппозиционного депутата Тагуи Товмасян, которая потребовала восстановить ее на посту председателя парламентской комиссии по защите прав человека, не может быть рассмотрен, так как не является спором о трудовых отношениях.

Как писал "Кавказский узел", в июле армянские парламентарии на внеочередном заседании проголосовали за прекращение полномочий оппозиционного депутата Тагуи Товмасян в должности главы постоянной комиссии по правам человека. Таким образом, оппозиция лишилась последней должности в парламенте.

Административный суд не принял в производство иск депутата Тагуи Товмасян, которая требовала восстановить ее полномочия на посту председателя парламентской комиссии по защите прав человека, информирует 6 августа news.am.

Суд заключил, что должность председателя упомянутой комиссии в Национальном собрании не относится к должностям государственной службы или общественным должностям, следовательно, она не подпадает под регулирование закона "О государственной службе" и является выборной.

В своем решении суд также отметил, что подобные споры не могут быть рассмотрены в административном суде и суде общей юрисдикции первой инстанции, так как не являются спорами о трудовых отношениях, сообщают "Новости-Армения".

Напомним, что парламент Армении лишил должностей Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, после чего четыре депутата от оппозиции в июле 2022 года отказались от постов председателей и зампредседателей комиссий, депутат Тагуи Товмасян заявила, что продолжит свою деятельность на посту главы постоянной парламентской комиссии по правам человека.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Армянские политологи сочли блефом инициативу отзыва мандатов у оппозиции", "Политологи сочли объяснимой пассивность жителей Армении", "Дошло до суда дело о покушении на спикера парламента Армении".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 августа 2023, 06:18

  • Контрактник из Кумылженского района погиб на Украине

    Военнослужащий-контрактник Алексей Лепилин погиб в зоне военной операции, сообщили власти Кумылженского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 459 жителей Волгоградской области.

07 августа 2023, 05:22

  • Жители Ставрополя пожаловались на запах гари

    В разных частях Ставрополя чувствуется запах гари, а в воздухе замечен дым, из-за чего сложно дышать, отметили местные жители. Краевое Минприроды отчиталось, что в воздухе не выявлено завышенное содержание вредных веществ, а плохой запах связан со сжиганием стерни. Отчет чиновников вызвал недоверие пользователей Telegram, которые сочли его отпиской.

07 августа 2023, 04:23

07 августа 2023, 03:24

07 августа 2023, 02:25

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи