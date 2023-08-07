Суд отклонил иск оппозиционного депутата парламента Армении Тагуи Товмасян

07 августа 2023, 07:06

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Административный суд счел, что иск оппозиционного депутата Тагуи Товмасян, которая потребовала восстановить ее на посту председателя парламентской комиссии по защите прав человека, не может быть рассмотрен, так как не является спором о трудовых отношениях.

Как писал "Кавказский узел", в июле армянские парламентарии на внеочередном заседании проголосовали за прекращение полномочий оппозиционного депутата Тагуи Товмасян в должности главы постоянной комиссии по правам человека. Таким образом, оппозиция лишилась последней должности в парламенте.

Административный суд не принял в производство иск депутата Тагуи Товмасян, которая требовала восстановить ее полномочия на посту председателя парламентской комиссии по защите прав человека, информирует 6 августа news.am.

Суд заключил, что должность председателя упомянутой комиссии в Национальном собрании не относится к должностям государственной службы или общественным должностям, следовательно, она не подпадает под регулирование закона "О государственной службе" и является выборной.

В своем решении суд также отметил, что подобные споры не могут быть рассмотрены в административном суде и суде общей юрисдикции первой инстанции, так как не являются спорами о трудовых отношениях, сообщают "Новости-Армения".

Напомним, что парламент Армении лишил должностей Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна, после чего четыре депутата от оппозиции в июле 2022 года отказались от постов председателей и зампредседателей комиссий, депутат Тагуи Товмасян заявила, что продолжит свою деятельность на посту главы постоянной парламентской комиссии по правам человека.

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