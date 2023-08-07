Жители Ставрополя пожаловались на запах гари

07 августа 2023, 05:22

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В разных частях Ставрополя чувствуется запах гари, а в воздухе замечен дым, из-за чего сложно дышать, отметили местные жители. Краевое Минприроды отчиталось, что в воздухе не выявлено завышенное содержание вредных веществ, а плохой запах связан со сжиганием стерни. Отчет чиновников вызвал недоверие пользователей Telegram, которые сочли его отпиской.

Жители Ставрополя 6 августа жаловались на неприятный запах в разных частях города и гарь.

Сообщения о неприятном запахе поступали от жителей территории Верхнего рынка, южной части города, улицы Доваторцев, второй детской поликлиники. При этом некоторые ставропольцы отметили, что помимо запаха в воздухе фиксируется задымление, пишет "Блокнот-Ставрополь".

По данным МЧС по Ставропольскому краю, возможной причиной неприятного запаха является горение сухой травы в поселке Демино и селе Надежда.

Минприроды края провело мониторинг воздуха в 204 квартале, специалисты заявили, что превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. "По предварительным данным, запах гари вызван сжиганием стерни на сельскохозяйственных полях", - приводит их данные издание.

Комментарий властей местные жители восприняли скептически. "Угрозы в запахе гари нет. Можете смело ей дышать", - иронизирует пользователь Telegram Дмитрий.

"Могли бы и не выезжать, у них всегда все ок, что бы не случилось", - отметила Лариса Лариса. "Скажи мне, кто заказывал измерения, и я скажу тебе, какой получится результат", - написал Андрей Фокин.

"В аномальную жару сжигание стерни ненормально, и так дышать нечем. А как же штрафы?" - удивляется Галина. "В такой сильный ветер обязательно нужно жечь стерню?" - поддержала ее Ира.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2022 года жителя Ставрополя жаловались на неприятный запах в городе. Глава города Иван Ульянченко в ответ на их обращение заявил, что аварий и происшествий не было. Пользователи соцсети раскритиковали мэра за отсутствие желания решать проблему.

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