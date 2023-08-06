06 августа 2023, 23:28

В Дагестане значительно вырос уровень закредитованности жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кредитная нагрузка жителей Дагестана за год выросла на 30%.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2022 году по данным рейтинга доступности жилья на последних местах оказались Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

За год только сумма оформленных потребительских кредитов в Дагестане выросла на 24,4%, составив 71,4 млрд рублей. Обязательства по ипотеке выросли на 35,8% и на начало III квартала составили почти 74 млрд рублей, сообщил телеграм-канал Экономика Дагестана" со ссылкой на данные Росстата.

В целом за год розничный кредитный портфель в Дагестане вырос почти на 30% и превысил 145 млрд рублей. 

В целом в России во всех без исключения регионах сумма долга на одного работающего россиянина в первой половине 2023 года стала больше, чем была в том же периоде 2022. В среднем по России прирост составил 54 240,29 рублей или 15,55%. На 1 июля текущего года долг одного физлица трудоспособного возраста находится на уровне 403 155,20 рублей,  подсчитали эксперты издания brobank.ru.

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Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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