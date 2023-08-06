Жильцы аварийного дома в Волгограде требуют отремонтировать его

06 августа 2023, 21:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы многоквартирного дома на улице Гагринской в Волгограде обеспокоены его аварийным состоянием. Стены деформируются, крыша протекает, трубы коммуникаций проржавели, полы проваливаются, старая проводка искрит – были случаи возгорания. Власти города предлагают жильцам переехать в помещения маневренного фонда. Жильцы отказываются, заявляя о том, что условия жизни там не лучше.

После Второй мировой войны на улице Гагринской пленные солдаты Вермахта построили жилой микрорайон для строителей Волго-Донского канала. В 1952 году здесь были воздвигнуты «времянки» - двухэтажные деревянные бараки с одним подъездом на восемь квартир. В 1960-е годы дома были обложены кирпичной кладкой, а печи были заменены системами централизованного отопления и газоснабжения. Сейчас площадь жилых помещений в этом доме составляет 257 квадратных метров. В доме №26 проживает 18 человек. По словам старожилов, последний капитальный ремонт проблемного дома проводился в 1997 году. С мая 2019 года дом входит в зону ответственности управляющей компании ООО «Алые паруса».

6 августа корреспондент «Кавказского узла» посетил дом №26, расположенный на улице Гагринская в Красноармейском районе Волгограда.

Собственница трехкомнатной квартиры Наталья Целищева, проживающая в этом доме 15 лет, рассказала корреспонденту, что в 2016 году администрация Волгограда признала их дом аварийным. «Но постановление об аварийности нашего дома власти готовили 7 месяцев – вплоть до марта 2017 года. Затягивали всячески процесс. В результате мы не попали под действующую сейчас программу переселения волгоградцев из аварийного жилья. И нам теперь нужно ждать, когда нас внесут в следующую программу. Мы разочарованы. А состояние нашего дома нас просто пугает», - сказала Наталья Целищева.

Наталья провела корреспондента вокруг своего дома. У дороги в 10 метрах от здания лежала куча мусора, большая часть которой - ветки. Дом окружен сухими деревьями, тростником и сухой травой. Во дворе дома видна куча кирпичей и обугленных досок. Еще дальше из тростниковых зарослей вырисовываются остовы сгоревшего дома и безстекольные окна выведенного из эксплуатации детского сада.

«Это расселенные ранее дома. Когда они опустели, их почему-то не снесли. Там поселились бомжи, и тут же начались пожары. Дома эти вспыхивают, как порох. К приезду пожарных от них одни угли оставались. Видите, как близко к нашему дому эти развалины. Трава сухая. Огонь легко мог перекинуться на наш дом», - выразила свои опасения Наталья. По ее информации, еще два ближайших дома готовятся к расселению.

Наталья Целищева рассказала о налетах мародеров, которые те совершают на окружающую территорию в поисках металлолома. По словам женщины, мародеры вырыли глубокую яму во дворе (в нее провалился их трактор), украли трубы водоснабжения соседнего жилого дома. «Мы боимся, что участь эта скоро постигнет и нас. Ведь все коммуникации, как вы видите, проходят на поверхности. Могут и газа нас лишить, и воды, и отопления», - сказала Наталья.

Супруги Евгений Степанов и Татьяна Генералова также живут в этом разрушающемся доме.

Евгений показал чердак дома - вся шиферная крыша оказалась покрыта дырами. Прогнивший пол чердака в нескольких местах имел провалы. «Все осадки сразу же оказываются у нас на потолке и в квартирах. Дом промокает. Разрушается», - посетовал Евгений.

Мужчина открыл створку слухового окна и показал на ветки старого вяза, упиравшиеся в шифер крыши. На самом краю карниза лежало несколько кирпичей. «Как ветер - начинается давление дерева на крышу. Видите, трубы разрушаются. Кирпичи падают вниз. Несколько раз чудом на людей не упали. В любой момент может случиться несчастье», - сказал Евгений.

Татьяна Генералова провела журналиста в свою квартиру. В зале у потолка чернело место возгорания старой электропроводки. «Собиралась на дачу. Сидела на диване, разговаривала по телефону. И вдруг вижу, искры посыпались. Случайно я оказалась дома. А то бы весь наш дом сгорел в тот день», - вспоминала Татьяна.

«Дом ходуном ходит. Перепады температуры на улице или ветер сильный – по всему дому треск стоит. Такое ощущение, что дом обвалится в один момент. Страшно жить здесь», - возмутился Евгений.

Татьяна и Евгений показали журналисту платежки. Коммунальные платежи все жильцы дома, по их словам, оплачивают «дисциплинировано». Женщина рассказала, что летом общие ежемесячные расходы за коммунальные услуги в их семье составляют 3100 рублей. С наступлением отопительного сезона они вырастают до 8 тысяч рублей. Татьяна обратила внимание корреспондента на тариф за благоустройство дома и окружающей территории. Его размер – 913 рублей в месяц.

«Вы видели и наш дом, и окружающую территорию. За что мы платим? Никакие работы вообще не ведутся», - заявила женщина.

Оксана Тарасова проживает в квартире на втором этаже 53 года - с момента своего рождения. Жилплощадь в этом доме получил ее дед – строитель Волго-Донского канала. Тут жили ее родители. Сейчас живут ее дети.

«Проваливаются полы. В ванной комнате трубы канализации и холодного водоснабжения, видите, в каком состоянии (показала проржавевшие трубы). В любой момент могут разрушиться и мою квартиру зальет канализацией и холодной водой. Жаловалась в управляющую компанию. Они руками разводят. Говорят, прорвет трубы, пользуйтесь зонтиком», - рассказала женщина.

Тарасова постучалась в дверь соседки, 90-летней тети Оли – ветерана труда и члена организации «Дети военного Сталинграда». «Она не слышит. Еле ходит. Не открывает. Ее дети приезжают - за ней ухаживают. А так, что случится, придется дверь выламывать, чтобы ее спасти», - сказала Оксана.

Рядом с Тарасовой располагается квартира пенсионерки Раисы Рыжковой. Женщина проживает здесь с 1981 года. Она также продемонстрировала журналисту разрушающиеся полы – «нет лагов, подпорок нет совсем». Женщина рассказала, что пять лет назад она провалилась на кухне «по пояс». Потолки ее квартиры, как и у ее соседей, покрыты подтеками и трещинами. Пенсионерка продемонстрировала размер щели в стене, просунув в нее ладонь. «Вот дверь и косяк в спальню. Видите, все они обтесаны, так как дверь постоянно проседает и не закрывается», - посетовала женщина.

Пенсионерка рассказала, что не раз обращалась в управляющую компанию ООО «Алые паруса» и по вопросам ремонта дома, и с просьбами опилить сухостой вокруг дома. Но помощи так и не дождалась.

«Всю жизнь свою проработала на обувной фабрике, потом в ЖЭУ. И вот на старости лет приходится существовать в таких условиях, в постоянном страхе обрушения. Так меня государство за мой труд отблагодарило. Несправедливо это», - со слезами на глазах проговорила Раиса Рыжкова.

Наталья Целищева продемонстрировала папку с ответами надзорных и исполнительных органов на заявления жильцов. Обращались жильцы и в администрацию города, писали в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву и президенту РФ Владимиру Путину.

В одном из последних писем от 2 июня 2023 года заместителем главы города Е.Е Панкиным, сообщается, что признание домов аварийными и подлежащими сносу осуществляется в соответствии с Положением о признании жилого помещения в многоквартирном доме непригодным для проживания и подлежащим сносу (утверждено постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года №47). Уполномоченным органом на проведение подобного осмотра зданий на предмет их аварийности являются администрации районов Волгограда. В рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в Волгограде, из аварийного жилья» муниципальной программы «Жилище» указано, что «срок расселения аварийного дома №26 по улице Гагринской – 2026 год». В том же письме указывается, что жильцы дома – собственники квартир и проживающие в нем по договору социального найма – могут переселиться до момента расселения по указанной программе в помещения маневренного фонда «из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека». По поводу ремонта в письме сообщается, что текущий ремонт дома «следует ограничивать работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания». Эти работы и работы по уборке окружающей территории входят в обязанности управляющей компании», - информирует заявителей замглавы города.

«Переселяться в маневренный фонд – в общежитие мы не хотим. Там условия проживания ничуть не лучше наших. По поводу работ управляющей компании хочу сказать, что они не проводятся ни по дому, ни во дворе. И это видно невооруженным глазом», - заявила Наталья Целищева.

Познакомившись с условиями проживания жильцов дома №26 на улице Гагринской, юрист Сергей Иващенко заявил о признаках нарушений конституционных прав граждан (статья 40 Конституции РФ). Юрист уверен, что жильцы проблемного дома не обеспечены «здоровой и безопасной средой обитания». Иващенко обратил внимание на положения статьи 32 Жилищного кодекса РФ и федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Согласно нормативным актам, если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы обязаны быть выселены в течение двух дней.

«Как могут в аварийном, разрушающемся доме проживать люди? Я этого не понимаю. Ведь, согласно закону, здания с сильным износом, испорченными несущими конструкциями и коммуникациями, с массой нарушений санитарных норм не могут быть обитаемыми. Но, если сами жильцы отказываются переселяться, мотивируя свое решение отсутствием безопасной альтернативы, то эти люди могут на свой страх и риск оставаться в аварийном доме», - сказал юрист.

По мнению Сергея Иващенко, в случае, если жильцы отказываются переселяться в помещения маневренного фонда, администрация города и управляющая компания обязаны обеспечить безопасность их проживания в аварийном доме, проводя текущий ремонт разрушающихся коммуникаций и конструкций дома до момента расселения.

«Если такие работы не проводятся, жильцам проблемного дома советую обращаться с жалобами в прокуратуру. Именно этот надзорный орган будет определять степень ответственности чиновников за допущенные им нарушения в случае с домом №26 на улице Гагринской. Прокурор будет обращаться в суд после проведенной проверки и установления степени вины», - сказал Сергей Иващенко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.