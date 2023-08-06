Жители села в Грузии добились реакции властей на требование о ремонте дороги

06 августа 2023, 17:58

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Ремонт разрушенного участка дороги к горному селу Джута решено начать на следующей неделе, заявил Департамент автодорог Грузии в ответ на жалобы сельчан.

Жители села Джута муниципалитета Казбеги опубликовали фотографии поврежденной дороги, ведущей в село. На снимках видно, что одна сторона дороги обрушилась. По словам местных жителей, дорога повреждена уже несколько месяцев, но движение по ней не остановлено до сих пор, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Всего в нескольких сотнях метров от Джуты, под проезжей частью, река обрушила часть земли, дорога висит в воздухе, а с верхней стороны идет оползневый процесс", - приводятся в телесюжете слова одного из жителей Джуты.

На жалобы жителей Джуты сегодня отреагировал Департамент автодорог, пообещав, что строительные работы начнутся на следующей неделе, а движение автотранспорта будет запрещено.

"Выявлено три поврежденных и один оползневый участок. 21 июля этого года перед строительной компанией уже была поставлена задача провести предстроительные изыскания и начать работы. Подрядная организация провела подготовительные и мобилизационные работы. Со следующей недели начнутся строительные работы. В связи со сложным рельефом и спецификой проведения работ, в ходе проведения работ движение по автомагистрали будет запрещено", - привел сегодня сообщение департамента телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

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