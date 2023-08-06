Борец из Дагестана завоевал золото на первенстве мира

06 августа 2023, 14:08

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Дагестанский спортсмен Магомед Идрисов завоевал золотую медаль на первенстве мира по вольной борьбе.

Борец из Дагестана Магомед Идрисов в составе сборной России победил на первенстве мира по вольной борьбе, проходившем в Стамбуле, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Идрисов, выступающий в весовой категории до 80 кг, в финале турнира победил спортсмена из Молдовы Александра Борса со счетом 2:0. До этого он победил соперников из Швейцарии, Монголии, Туркменистана и Грузии, информирует агентство.

Магомед Идрисов - воспитанник махачкалинской школы имени Гамидова. Юношеское первенство мира по трем стилям борьбы началось в Стамбуле 31 июля, соревнования по вольной борьбе проводились в заключительные три дня турнира, с 4 по 6 августа, сообщает сайт "Спортивная борьба Дагестана".

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