Фестиваль лотосов в Лагани собрал туристов и спортсменов из разных регионов страны

06 августа 2023, 08:34

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Спортсмены и туристы из ближнего зарубежья, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской Самарской, Саратовской, областей, Кубани и Дагестана приехали на Фестиваль лотосов, который проходит в городе Лагань в Калмыкии. Мероприятие, в рамках которого проходят концерты, выставки и соревнования, в целом интересное, однако организаторы не учли некоторые моменты, указали они.

Сапсерферы похвалили организацию Фестиваля лотосов

5 и 6 августа в Лаганском районе Калмыкии проходит Фестиваль лотосов. В самой Лагани мероприятия проходят в парке "Мелодии Каспия": соревнования по сапсерфингу, турнир по пляжному волейболу, мастер-классы по хатха-йоге и гимнастике Цигун. В монастырском комплексе "Лагань Даргъелинг Хурул" проходит выставка священных буддийских реликвий. В селе Джалыково можно полюбоваться лотосами, принять участие в прогулке на катере, посмотреть на запуск воздушных змеев, передал корреспондент "Кавказского узла".

В первый день фестиваля в Лагани стартовали соревнования по сапсерфингу Lagan Sup Challenge – участники могли принять участие в "Спринте 200 м", "Спринте 1000 м", "Марафоне 8 км". Побороться за призовой фонд в 500 тысяч рублей мог любой – и профессионал, и любитель, снаряжение выдавали всем желающим. Среди приглашенных гостей были белорусский путешественник и блогер Стас Вулканов и вице-чемпионка мира по сапсерфингу, чемпионка России Наталья Новицкая.

На турнир по сапсерфингу приехали участники из разных регионов: Самарской и Саратовской областей, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан.

Стас Вулканов признался, что участвует в фестивале в Лагани впервые. "Меня пригласили, так как я пытаюсь развивать по мере своих возможностей сапбординг (разновидность серфинга, в котором спортсмен гребет не руками, а веслом) в странах СНГ в целом. Я блогер, путешественник, в прошлом году прошел на сапборде всю Волгу. Когда меня пригласили организаторы этого мероприятия, я с удовольствием приехал", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Вулканова, проведение такого мероприятия в Лагани – это очень хорошо. "В наших странах сапбординг ещё не столь популярен, но он развивается, и это здорово, что в Калмыкии есть люди, организаторы, мимо которых не прошел этот вид спорта. И здорово, что он уже собирает здесь таких именитых спортсменов, как Наталья Новицкая, Андрей Михалко. Это здорово", – сказал Вулканов.

Всё организовано отлично, добавил он. "Учитывая, что это только второе такое мероприятие (имеются в виду соревнования по сапсерфингу, а не сам Фестиваль лотосов), опыта у ребят ещё нет, они только пытаются сделать всё красиво и грамотно, и у них это получается, это здорово", – сказал Вулканов.

В соревнованиях принимали участие несколько команд из Астрахани. Один из участников, Роман Олехов, рассказал, что участвует в соревнованиях по сапбордингу второй раз – в первый раз это было в его регионе, во время фестиваля водных видов спорта. "Это был первый опыт, сейчас у меня уровень повысился. Я часто бываю на разных соревнованиях – по гребле на байдарках, по гребле на лодках "Дракон", на самом деле, здесь классно, другие ощущения, но мне очень нравится", – признался он корреспонденту "Кавказского узла".

Участник из Дагестана Джамал рассказал, что занимается сапбордингом на городском пляже в Махачкале. "Мы делаем у себя на море что-то подобное, длинные марафоны, по Сулакскому каньону, например. Поэтому мы приехали сюда только за победой – надеюсь, выиграем!" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Нас встретили неплохо, очень замечательно, всё слаженно делают. Атмосфера очень дружелюбная, чувствуем себя как дома", – похвалил Джамал организаторов мероприятия.

Участник из Волжского Михаил отметил, что приехал на соревнования по сапсерфингу в Лагани впервые. "У нас с организаторами есть общие знакомые, они нас пригласили участвовать", – пояснил Михаил корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что погода очень жаркая, "можно было бы начать пораньше" (соревнования начались в 12.00, 5 августа в Лагани температура воздуха составила более +40 градусов, –прим. "Кавказского узла"). "Но в целом пока ничего не могу сказать, ничего же ещё не началось. Пока всё хорошо", – отметил Михаил. После соревнования он подчеркнул, что ему "очень понравилось".

Местная жительница призвала туристов соблюдать чистоту

Приехавшая на Фестиваль лотосов туристка из Астрахани Алия тоже рассказала, что впервые в Лагани. "Мы только что приехали. И сразу сюда. Так что про окрестности не знаю, но здесь мне нравится, очень классно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я считаю, они большие молодцы, что это устроили. Даже я, человек, который не умеет плавать, тоже решила поучаствовать сегодня в соревнованиях! Для меня это больше спортивный интерес", – призналась Алия.

Однако не все участники фестиваля остались довольны. В частности, некоторые туристы заявили, что программа мероприятия слабая.

"Я живу в Калмыкии, Фестиваль лотосов проходит не первый раз, и я решил посетить. Атмосфера мне нравится, но мало, что есть посмотреть. Я так понимаю, основное проходит в Джалыково? А тут как-то маловато, по факту все просто стоят и смотрят на речку", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Иджил в Октябрьском районе Калмыкии Григорий.

Тем не менее он признал пользу мероприятия. "Это привлекает туристов, да и сами местные рады, что у них что-то интересное, новое для них происходит", – пояснил Григорий.

Татьяна из Тулы рассказала, что они с супругом ехали в Дагестан. Так оказались в Элисте, и там узнали о Фестивале лотосов, поэтому решили заехать. "Мы были в Джалыково сегодня. Не очень, я ожидала, что лотосов будет больше, да и в целом это будет что-то более масштабное. А мы просто посмотрели на лотосы и покатались на катере", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители также по-разному оценили фестиваль. Так, жительница Джалыково Баирта заявила, что принимает участие в Фестивале во второй раз. Она приехала в Лагань на соревнования по сапсерфингу.

"Дело не в призе, просто хочу поучаствовать, и всё. Я в прошлом году тоже участвовала, очень понравилось", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Баирта признавшись, что в остальное время не занимается сапсерфингом. По ее мнению, инициатива с Фестивалем лотосов – хорошая. "Туризм развивается, люди едут с интересом, посмотреть на лотосы. Соревнования по сапсерфингу вот придумали. Это интересно, и город развивается", – отметила она.

"Я хорошо отношусь, что это проводится, пусть бы чаще такое проводили", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Лагани Алена.

"Места тут (в парке) много, есть где разместиться участникам и гостям. Мне кажется, у нас (в Лагани) удобнее это проводить, чем в Джалыково", – добавила она.

Алена пояснила, что дважды до этого Фестиваль лотосов проходил в поселке Джалыково неподалеку, а в Лагани делают впервые. "Это масштабный праздник, по сравнению с другими, у нас такое редко бывает. А тут и нам есть, чем заняться, и много людей приезжает с других городов, это знакомства, это интересно", – сказала жительница Лагани.

Еще одна жительница Лагани Светлана пришла на мероприятие со всей семьёй. Она посетовала на то, что после скопления людей остается мусор.

"В принципе, это (фестиваль) хорошо, но скопление людей – это засорение нашей природы. Вот, видите, бумажки валяются (указала на газон), бутылки. У нас глушь была всегда – тихо, чисто, аккуратно. Хотелось бы попросить уважаемых гостей нашей маленькой Лагани, чтоб относились бережнее. А так мы положительно относимся к этому мероприятию. Это культурный отдых, положительные эмоции", – сказала Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана отметила, что для приезжих поставили деревянные туалеты, которые не закрываются изнутри. "Это всё показуха. Когда здесь никого (туристов) нет – и в туалет сходить культурно невозможно, всё закрыто", – посетовала она.

Власти указали на пользу от фестиваля для бизнеса

На входе в парк стояли палатки, где местные предприниматели продавали напитки, еду, сувениры. По их словам, администрация Лагани предоставила им места для торговли бесплатно.

Местная жительница Айна, которая торгует бижутерией, сделанной из семян лотоса, рассказала, что не впервые продает свою продукцию на городских мероприятиях, и торговля идёт неплохо. "И местные покупают, и туристы", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Айна похвалила организацию фестиваля, но отметила, что "не хватает туалетов".

Предпринимательница из Элисты Деля поделилась, что постоянно участвует в ярмарках в Элисте, и на Фестиваль лотосов приехала не впервые. Предпринимательница самостоятельно обращается в местную администрацию с просьбой предоставить торговое место, и ей без проблем его представляют. По мнению Дели, такие мероприятия полезны, особенно для Лагани. "Мне кажется, сюда редко кто приезжает, а когда что-то проводят – есть повод приехать", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Мероприятие организовывалось несколькими республиканскими ведомствами. Пресс-секретарь Минспорта Калмыкии Айса Долгаева рассказала, что в рамках Фестиваля лотосов уже второй год проходит открытый турнир Lagan Sup Challenge. "Мы приглашаем и любителей, и профессионалов побороться за призовой фонд, который составляет 500 тысяч рублей. Надувные сапы предоставляются всем участникам в прокат бесплатно, чтобы все желающие могли поучаствовать, попробовать свои силы. Что касается географии участников, это уже и Тольятти, и Москва, Дагестан, Волжский, Астрахань, Рыбинск, Геленджик, Стас Вулканов приехал из Беларуси", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лагань была выбрана для проведения турнира по сапбордингу не случайно. "Мы хотим обратить внимание туристов из ближайших регионов и со всей страны, рассказать, что у нас (в Калмыкии) есть ещё и водоемы и что такой вид спорта, как сапбординг, нужно развивать здесь, на "тихой воде". Сапбординг, в отличие от других водных видов спорта, не требует глубины и больших волн. Здесь вода спокойная, поэтому наши спортсмены могут практиковать этот вид спорта, тренироваться, развивать свой уровень подготовки и таким образом приобщаться к спорту", – сказала Долгаева.

Ещё одним соорганизатором мероприятия является Агентство по делам молодежи Калмыкии. Оно, совместно с подведомственным учреждением "Республиканский центр молодежи", организовало участие в фестивале волонтеров на площадке "Регион добрых дел" – для информирования участников и гостей мероприятия о своих проектах и продвижения среди молодежи добровольческой деятельности, пояснила пресс-секретарь агентства Анастасия Дубровина. В частности, мы разместили в парке палатки организации "Волонтеры медики", штаба "Мы вместе", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Первый раз Фестиваль лотосов прошел в Калмыкии в 2019 году. "Он сразу набрал обороты, и мы решили сделать это мероприятие ежегодным", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница ещё одного соорганизатора, Агентства по развитию туризма Калмыкии, Саглара Хахранова.

Позже из-за пандемии был перерыв, и проведение фестиваля было возобновлено только в 2022 году. В 2023 году он проходит в третий раз, уточнила она.

"У Лагани и Лаганского района отличная природа, территория, она богата лотосовыми полями, Волга здесь протекает, рыбы немерено. Сюда любят съезжаться наши соседи – Астрахань, Волгоград. Но мы бы хотели, чтоб ещё больше людей узнали о Калмыкии, конкретно о Лаганском районе и о том, как здесь можно отдыхать, лицезреть цветущие лотосы, которые даже в далеко не прозрачной воде всегда остаются идеально белыми, с розовыми вкраплениями", – сказала Хахранова.

В прошлом году Фестиваль лотосов посетило около 3000 туристов, не из числа местных жителей. Информации по посещаемости в этом году у организаторов пока нет, добавила она.

Турнир по пляжному волейболу, который начался после сапчелленджа, открывал врио главы Лаганского района Юрий Когаев. Он поприветствовал участников и пожелал им здоровья и удачи. "Динамика положительная. У нас сейчас площадки работают и в Лагани, и в селе Джалыково", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Когаев.

Он отметил, что подобные мероприятия развивают местный малый бизнес, экономику в целом. "Вот, посмотрите, здесь установлены (различные точки предпринимателей) – и они же не одни, у них в цехах люди работают, кто-то это привозит – это всё экономический аспект. У нас 60-70% экономики держится на малом бизнесе", – подчеркнул Когаев.

Комментируя вопрос корреспондента "Кавказского узла" о дефиците мест для размещения туристов в Лагани, он пояснил, что планируется развитие туристической инфраструктуры в Лаганском районе. "Мы строим несколько туристических баз. На будущий год вы приедете – уже будет, где жить. Мы подводим туда городскую воду, электролинии. Так, постепенно, будем решать эти вопросы", – пообещал врио главы Лаганского района.

На пользу мероприятия для бизнеса также указала заместитель главы Лаганского района Ирина Козловцева. "Мы наш бизнес подтягиваем, чтобы наши предприниматели имели возможность заработать, наладить контакты с предпринимателями из других регионов. И, конечно, идёт обмен культурами, среди прочего, это очень важно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

5 августа мероприятие завершилось ярким концертом калмыцких и московских групп на площади перед администрацией Лагани. Зрителей было много, они встречали музыкантов очень тепло, подпевали и танцевали, передал корреспондент "Кавказского узла".

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