Волгоградская область стала худшей на юге России по миграционной убыли

06 августа 2023, 03:54

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За первое полугодие текущего года миграционная убыль населения в Волгоградской области составила минус 1835 человек, что является одним из самых высоких показателей в России. В Северо-Кавказском федеральной округе наибольшая миграционная убыль - в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", Волгоградская область стала самой неблагополучной по миграционной убыли населения в январе-апреле 2022 года среди регионов ЮФО, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России и регионов в первом полугодии текущего года. В таблицу внесены и данные об итогах миграции в стране, пишет 4 августа "Коммерсант".

Среди регионов Южного федерального округа наибольшая миграционная убыль населения - в Волгоградской области, где она составляет минус 1835 человек. Чуть лучше ситуация в Астраханской области, которая за полгода потеряла 551 жителя. Наибольший миграционный прирост населения среди регионов ЮФО - в Краснодарском крае, население которого за полгода увеличилось за счет приезжих на 11 786 человек. В целом же округ за полгода прибавил к населению за счет приезжих 22 023 человека.

В Северо-Кавказском федеральном округе больше всего миграционная убыль в Чечне, она составила минус 1174 человека. В числе регионов округа с убылью также Дагестан (минус 508 человек), Карачаево-Черкесия (минус 279 человек) и Северная Осетия (минус 944 человека). За полгода в СКФО численность населения уменьшилась за счет уехавших граждан на 1536 человека.

Ранее "Кавказский узел" писал, что за январь-апрель 2022 года убыль населения в стране составила -0,83%, естественная убыль составила -2048,20 тысячи человек, а миграционный прирост – 822,20 тысячи человек. За основу были взят демографический рейтинг Росстата по данным за 2019-2021 годы.

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