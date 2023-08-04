Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

04 августа 2023, 13:40

Суд арестовал участников нападения на полицейских в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба обвиняемых в нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре отправлены в СИЗО, сообщило региональное следственное управление. 

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК РФ) после того, как водитель и пассажиры легкового автомобиля в Краснодаре вступили в стычку с сотрудниками ДПС. 30 июля стало известно о задержании одного из подозреваемых, позже был задержан второй участник инцидента.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу двоих молодых людей, обвиняемых в применении насилия к полицейским после конфликта с инспекторами ДПС.

Оба фигуранта дела отправлены под стражу. Одному из них 22 года, второму - 19 лет, следует из сообщения, опубликованного 3 августа региональным управлением СКР в официальном Telegram-канале.

Срок ареста обоих обвиняемых в сообщении ведомства не уточняется. При этом в сообщении отмечено, что о ходе дела кубанские следователи уведомляют главу СКР Бастрыкина.

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Примечание:

"Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Краснодаре", "ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Армавире", "Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж".

Автор: "Кавказский узел"

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