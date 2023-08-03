Дома жителей Ингушетии пострадали в результате ливня

03 августа 2023, 09:56

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Дома и дороги подтоплены вследствие сильного ливня в Ингушетии, большинство жалоб поступило из Назрани и Назрановского района, сообщили в МЧС.

"Спасатели МЧС Республики Ингушетия выехали на улицы откачивать воду с затопленных дорог. Вечером в среду, 2 августа, на республику обрушился ливень с грозой, некоторые дома и улицы оказались затоплены. "Служба 112" получила заявки, связанные с последствиями сильного ливня, о подтоплении улиц и подвалов частных домов", - рассказали в пресс-службе управления МЧС по республики.

По данным ведомства, большая часть звонков поступила от жителей Назрани и Назрановского района. "Ингушрегионводоканал" предупредил, что жители второго микрорайона Малгобека и населенных пунктов Малгобекского района могут остаться без воды, поскольку из-за непогоды на водозаборе "Кантышево" произошло аварийное отключение электроэнергии, передает ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Назрани идет дождь, температура воздуха составляет +29 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 4 августа дождь продолжится, температура понизится до +21, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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