Минобороны России ограничило движение судов в Керченском проливе

03 августа 2023, 01:13

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Запрет на движение во "временно опасном районе" Керченского пролива действует для всех судов и летательных аппаратов, также запрещено нахождение людей на воде.

Как писал "Кавказский узел", в результате инцидента на Крымском мосту 17 июля автомобильное движение по переправе было закрыто из-за повреждения дорожного полотна. Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил позднее Национальный антитеррористический комитет. Движение по мосту планируется полностью восстановить к 1 ноября.

Министерство обороны России расширило запрещенную для движения гражданских судов зону в Керченском проливе, опубликовав вечером 2 августа соответствующее навигационное предупреждение.

"Временно опасным районом" пролива объявлен участок от мыса Хрони до мыса Ахиллеон и мыса Такиль до поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края). В этом районе ограничено движение судов и летательных аппаратов; ранее Минобороны запретило проход Керченского пролива маломерными судами и различными плавсредствами, пишет "Коммерсант".

Исключение сделано для судов, кораблей и катеров силовых структур: ВМФ, пограничной службы ФСБ и войск национальной гвардии России. Также "временно опасный район" в дневное время могут проходить суда, следующие по фарватерам и рекомендованным путям через пролив транзитом или в порты в проливе, для таких судов создан специальный район досмотра.

Во "временно опасном районе" запрещено плавание всех судов, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, а также нахождение людей на воде, следует из официальной карты, опубликованной в Telegram-канале "РИА Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа. До запуска Крымского моста она выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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