Участнику нападения на сотрудников ДПС в Краснодаре предъявлено обвинение

02 августа 2023, 07:13

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22-летнему мужчине, задержанному по подозрению в нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре, предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении. Задержан еще один участник инцидента.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) после того, как водитель и пассажиры легкового автомобиля в Краснодаре вступили в стычку с сотрудниками ДПС. 30 июля стало известно о задержании одного из подозреваемых.

29 июля около временного поста полиции на улице Тургенева остановился автомобиль ВАЗ, который мешал проезду других машин. Сотрудники ДПС попросили водителя освободить дорогу, что привело к стычке. Подозреваемые скрылись, сообщил Следственный комитет.

22-летнему молодому человеку, напавшему 29 июля на сотрудника ДПС в Краснодаре, предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей). Следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу, пишет 1 августа "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Задержан еще один участник инцидента, в настоящее время с ним работает следствие, пишут "Кубанские новости".

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